¤¢¤Î¡Ö¼ãµ®·»Äï·èÀï¡×°ÊÍè30Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Î¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÁ°Çä¤ê½éÆü¤Ë´°Çä
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Ê11·î9Æü½éÆü¡Ë¤Î³«ºÅ¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¡Ö¸æÌÈ»¥¡×¤¬3Æü¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÊ¡²¬»Ô¤ÎÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÆ±¾ì½êÃ´ÅöÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÀõ¹á»³¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´Ø³¡¹Ä¡Ë¡áÊ¡²¬¸©Ä¾Êý»Ô½Ð¿È¡á¤Ï¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¾ì½ê¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶å½£¾ì½ê¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2Ç¯Â³¤±¤Æ´°Çä¡£¤·¤«¤â°ìÈÌÁ°Çä¤ê½éÆü¤Î9·î20Æü¤Ë´°Çä¤·¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¶å½£¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤Ï1995Ç¯°ÊÍè30Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¡£Æ±Ç¯¤Ï12¾¡3ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤À²£¹Ëµ®Çµ²Ö¤ÈÂç´Ø¼ãÇµ²Ö¤Ë¤è¤ë»Ë¾å½é¤Î·»ÄïÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ß¡¢¼ãÇµ²Ö¤¬2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÎÂçÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿Àõ¹á»³¿ÆÊý¤ÏÅö»þ´ØÏÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î20Æü¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÌó1»þ´ÖÈ¾¤Ç´°Çä¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¡¢Æ±¾ì½ê¤ÎÀèÈ¯»öÌ³½ê¤Ë»¦Åþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Àõ¹á»³¿ÆÊý¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤È¶²½Ìµ¤Ì£¡£¡Ö2²£¹Ë¤¬¤¤¤Æ¼ã¼ê¤â¿¤Ó¤ÆÇ®Àï¤¬Â¿¤¤¡£º£¤ÎÂçÁêËÐ¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¡×¤È¿Íµ¤¤ÎÍ×°ø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ëþ°÷¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÀ¹¶·¤À¡£Àõ¹á»³¿ÆÊý¤Ï¡ÖÇäÅ¹¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ã´Åö¤Î¿ÆÊý½°¤¬ÅÚÉ¶¤Î³°¤â´Þ¤á¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¸½Ìò¤Îº¢¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡½©¾ì½ê¤ÏÂç¤ÎÎ¤¡¢Ë¾ºÎ¶¤Î2²£¹Ë¤¬¾ì½ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£ÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Êº£Ç¯¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ï¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊÎÓ¡¡¸¶¹°¡Ë