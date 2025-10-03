渋野日向子は1打届かず予選落ち 岩井明愛、畑岡奈紗ら上位で決勝へ
＜ロッテ選手権 2日目◇3日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンド。日本勢11人全員がホールアウトを迎えた。
〈写真〉双子だけど真逆！ 岩井姉妹のスイング比較
初日に単独首位発進を決めた岩井明愛は5バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル12アンダー・2位タイの好位置につけて、決勝進出を決めた。畑岡奈紗は「69」で回り、こちらもトータル10アンダー・4位タイと上位をキープ。岩井千怜はトータル8アンダー・8位タイ、勝みなみはトータル6アンダー・15位タイにつけている。山下美夢有はトータル4アンダー・30位タイ。竹田麗央はトータル3アンダー・40位タイ、西村優菜はトータル2アンダー・52位タイで予選通過が確実となっている。シード獲得の正念場にいる渋野日向子は2バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「73」と振るわず。トータルイーブンパー・74位タイでホールアウトし、予選落ちが決まった。吉田優利はトータル2オーバー・95位タイ。馬場咲希はトータル3オーバー・102位タイ、笹生優花はトータル14オーバー・120位で、いずれも予選を通過できなかった。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億4127万円）。優勝者には45万ドル（約6618万円）が贈られる。
