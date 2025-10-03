川村昌弘は155位の出遅れ ダスティン・ジョンソンが首位に1差2位発進
＜アルフレッド・ダンヒル・リンクス選手権 初日◇2日◇セント・アンドリュース（7318ヤード・パー72）、カーヌースティ ゴルフ リンクス（7394ヤード・パー72）、キングスバーンズ ゴルフ リンクス（7227ヤード・パー72）＞DPワールド（欧州）ツアーは、第1ラウンドが終了した。日本勢で唯一出場する川村昌弘は、1バーディ・3ボギーの「74」で回り、2オーバー・155位タイと出遅れた。
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
9アンダー・首位タイにライアン・ブレーム（米国）、ダリウス・バン・ドリエル（オランダ）、マシュー・ジョーダン（イングランド）が並んだ。1打差4位タイに米国ツアー24勝、欧州ツアー9勝を誇るダスティン・ジョンソン（米国）、ジェイコブ・スコフ・オレセン、ジェフ・ウィンザー（デンマーク）が続いた。欧州ツアー通算9勝のマシュー・フィッツパトリック（イングランド）は、5アンダー・40位タイで初日を終えた。予選ラウンドは、全選手が3コースを回る3日間となっており、54ホール終了時点の60位タイまでが決勝ラウンド（セント・アンドリュース）に進出することができる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
欧州男子ツアー 初日の結果
米女子は日本勢11人が出場 2日目・リーダーボード
古江彩佳が参戦！日本女子オープン 初日の成績
石川遼、星野陸也は？ 国内男子ツアー初日の成績
“超”フックグリップ&地面反力で飛ばす！ PGA挑戦中の金谷拓実のスイングを徹底解説！〈連続写真〉
9アンダー・首位タイにライアン・ブレーム（米国）、ダリウス・バン・ドリエル（オランダ）、マシュー・ジョーダン（イングランド）が並んだ。1打差4位タイに米国ツアー24勝、欧州ツアー9勝を誇るダスティン・ジョンソン（米国）、ジェイコブ・スコフ・オレセン、ジェフ・ウィンザー（デンマーク）が続いた。欧州ツアー通算9勝のマシュー・フィッツパトリック（イングランド）は、5アンダー・40位タイで初日を終えた。予選ラウンドは、全選手が3コースを回る3日間となっており、54ホール終了時点の60位タイまでが決勝ラウンド（セント・アンドリュース）に進出することができる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
欧州男子ツアー 初日の結果
米女子は日本勢11人が出場 2日目・リーダーボード
古江彩佳が参戦！日本女子オープン 初日の成績
石川遼、星野陸也は？ 国内男子ツアー初日の成績
“超”フックグリップ&地面反力で飛ばす！ PGA挑戦中の金谷拓実のスイングを徹底解説！〈連続写真〉