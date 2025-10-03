公開中のレッド・ツェッペリンのドキュメンタリー映画『レッド・ツェッペリン：ビカミング』のパンフレットの増刷が決定した。

参考：『レッド・ツェッペリン：ビカミング』はなぜ制作されたのか 制作陣が理由を明かす

レッド・ツェッペリンは、ジミー・ペイジ（ギター）、ジョン・ポール・ジョーンズ（ベース／キーボード）、ジョン・ボーナム（ドラムス）、ロバート・プラント（ヴォーカル）の4人からなる、60年代末にイギリスで結成されたロックバンド。デビューアルバムでいきなり世界を熱狂の渦に巻き込んだバンドの出発点にはいったい何があったのか。未公開のボーナムの生前音声のほか、メンバーの家族写真や映像、初期のライブシーンなど貴重なアーカイヴ映像とともに、オリジナルメンバーが知られざる歴史を語る。また、演奏シーンは部分的ではなく1曲ずつ映し出される。

『レッド・ツェッペリン：ビカミング』は、9月26日から9月28日の洋画作品では『ヒックとドラゴン』『ジュラシック・ワールド／復活の大地』を抑え、観客動員と興行収入ランキングで1位に。パンフレットも売り切れてしまう劇場が続出する中ですぐに増刷が決定。公開から7日間で、洋楽ドキュメンタリーとして異例の興収1億突破が確実となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）