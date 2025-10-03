蛯原友里、夫＆長男＆長女と4ショット公開「素敵な家族」「夫婦そろっての貴重なお写真」 家族に囲まれ46歳の誕生日を報告 夫はRIP SLYME・ILMARI
モデルの蛯原友里が3日、自身のインスタグラムを更新。夫でRIP SLYMEのILMARI（50）、長男（9）、長女（3）との家族ショットで自身の誕生日を報告した。
【写真】「貴重なお写真」蛯原友里＆RIP SLYME・ILMARI＆長男＆長女の家族4ショット
蛯原は「今年もまたひとつ歳を重ねることができました」と46歳の誕生日を報告。「年齢を重ねるたびに、自分の成長を見つめ直す気持ちと深まる感謝の思いが溢れてきます。いくつになっても学びや成長の機会に恵まれていること、改めて幸せに感じています」と心境をつづり、「いつも支えてくれる家族、そして一緒に過ごしてくれる皆さん、ありがとう」と感謝をつづった。
写真には、蛯原に優しく寄り添うILMARIと、蛯原に“ギュッ”とくっつく長男と長女のほほ笑ましい姿が写し出されおり、家族に囲まれて誕生日を祝福された様子が見て取れる。蛯原は「さぁ、また新しい一年も楽しむぞぉ〜!!」と心躍らせた。
ファンからは祝福の声が相次いで寄せられたほか、「素敵な家族」「夫婦そろっての貴重なお写真」「幸せそうな笑顔」など、貴重な家族ショットに反響が集まっている。
蛯原とILMARIは、2009年に結婚。15年11月に第1子男児、21年11月に第2子女児の誕生をそれぞれ発表した。
