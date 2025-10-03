山下智久、台湾公演＆新曲リリース発表「新しい景色を共に創り上げていけると信じています」【コメント全文】
アーティストで俳優の山下智久が11月15日、台湾公演を開催。さらに11月21日に新曲を配信リリースする。喜びのコメントを寄せた。
11月15日、台湾の台北Legacy TELAでライブ「山下智久 talk & mini live」を行う。今年は6月に香港でイベントにゲスト出演、8月に上海で単独公演を行うなど、アジア各地でのステージを重ねてきた。その締めくくりとして、実に14年ぶりとなる台湾でのパフォーマンスが実現する。
また新曲リリースは約1年半ぶり。タイトルは未定。「皆さんに喜んでもらえる作品になっていると信じております。ぜひご期待ください」などと意気込みの声を寄せた。
なお今年12月31日の大晦日に千葉・LaLa arena TOKYO-BAYでイベント開催を予定している。チケットは即日完売しており、1万人以上のファンが集う予定。ライブツアーとは一味違う、普段見られないミニライブ、スペシャルトークなど企画満載のステージとなっている。
■山下智久、コメント
みなさん、こんにちは。山下智久です。
このたび、台北での公演が決定し、心から喜びを感じています。以前台北を訪れた際、空港まで足を運んで迎えてくださったことや、数多くの温かいメッセージをいただいたことを今でも鮮明に覚えています。その一つ一つが僕にとって大きな励みとなり、今回その感謝をステージ上で直接お返しできる機会が得られると思うと、胸が高鳴ります。
また、日本でのイベントが即日完売となったことにも、深く感謝申し上げます。みなさんの変わらぬ応援があるから、新たな挑戦に踏み出そうという気持ちが燃え続けています。
これからも、国内外を問わず、皆さんと共に歩みを進められるよう、そして、少しでもHappyや感動をお届けできるよう、全力を尽くします。新しい景色を共に創り上げていけると信じています。
そして、久しぶりに新曲のリリースが決定しました。皆さんに喜んでもらえる作品になっていると信じております。ぜひご期待ください。
