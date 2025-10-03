ヒコロヒー、海外での“モテ事情”明かす「僕たちの初恋を全部合わせた顔だ」
ピン芸人のヒコロヒーが、きょう3日放送のフジテレビ系『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演し、海外での“モテ事情”を明かした。
【写真】ヒコロヒー、イ・ボミ、土屋伸之、砂田将宏らもほろ酔い
「ポルトガルなら天下を取れる」と言われた過去を語ったヒコロヒーは、さらに韓国での仕事でもオーバーリアクションが受け「僕たちの初恋を全部合わせた顔だ」と現地スタッフから言われたという驚きのエピソードを披露する。
恋愛トークは出演者全員に広がり、プロゴルファーのイ・ボミは「日本ではお父さん世代に人気」と明かし、BALLISTIK BOYZの砂田将宏は「日本人男性は海外で不利？」と持論を展開。さらに名古屋で“ギャル＆年上”にモテるという砂田の体験談や、大悟が“兵隊さん似”としておばあちゃん世代から支持されるという逸話も披露された。
ノブは「韓国女性ちょっと怖い」と率直に語り、ナイツ・土屋伸之が衝撃の“偽装結婚エピソード”を明かすなど、国民性と恋愛観が交錯するトークで盛り上がる。
この日の放送には野沢直子、ヒコロヒー、イ・ボミ、砂田将宏、土屋伸之がゲスト出演。MCの千鳥を交え、それぞれの“恋バナ”が炸裂する笑い満載の1時間を届ける。
