表紙に米津玄師が登場した『GINZA』11月号が10月10日（金）にマガジンハウスより発売される。

【画像】米津玄師と奥山由之監督のツーショットロングインタビュー

『GINZA』11月号の特集は「銀座を遊ぼう！THE GINZA BOOK」。目まぐるしく変わるあこがれの街、銀座を、GINZAが8年ぶりに大特集した。ファッション、フード、カルチャーなど銀座三丁目の編集部から歩いて探した銀座の今が掲載されている。表紙には、ダブルのテーラードジャケットに身を包み、カメラを見つめる米津玄師が登場。中面のファッションストーリーでも、ツイードやチェック、テーラリングが効いた英国スタイルを着こなしている。撮影時にはライヴやMVで見せる軽やかな身のこなしを想起する、変幻自在のポージングをカメラ前で披露。クールでクラシックなスタイリングと相反する、米津の新鮮な表情がにじむ秋のプレイフルなショットが詰まっている。

「奥山由之と映画『秒速5センチメートル』の世界」として、10月10日に公開される奥山監督による映画『秒速5センチメートル』を監督やスタッフへの取材から、主演の松村北斗と高畑充希の対談まで多角的にフィーチャー。主題歌「1991」を手がけた米津と奥山監督の貴重なロング対談インタビューが実現した。これまで双方のクリエイションを追いかけてきた GINZAで、二人揃って対話するのは初のこと。数年前から協働してきた二人は奇しくも同い年。ものづくりに対する真摯な姿勢や、30代に入ってからの悩みなど、意外なエピソードが飛び出しつつも、リラックスしたムードで話が繰り広げられている。米津と奥山監督の貴重な2ショット写真とともにじっくりと読み込みたい対談となっている。

■米津玄師 インタビュー抜粋「奥山さんとは『感電』のミュージックビデオを撮ったときに初めてお会いして。最初の打ち合わせでも同い年の話になったのを覚えています。そのときからなんかピンと来るというか、同じようなものを見てきた人なんじゃないかという感じがすごくあって」「自分の人生を振り返ってみたときにも、この映画はすごく重要な位置にあると思っていて。そういったことも含めていろいろなものがつながって今回の主題歌にたどり着いたとすると、長く音楽をやってきてよかったなと思えるような体験でしたね」

©︎GINZA/マガジンハウス

（文＝リアルサウンド ブック編集部）