G-DRAGON（BIGBANG）のパイロット姿のオフショットが、彼のInstagramのサブアカウント（@8lo8lo8lowme）で公開された。

【写真・動画】G-DRAGONが機長に！爆イケすぎるオフショット【動画】大統領も登場したAPEC首脳会議プロモーション動画 他

■G-DRAGON、駐車券をくわえたシーンの舞台裏公開

G-DRAGONは、制作会社“イルカ誘拐団”が手掛けたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議（以下、APEC首脳会議）のプロモーション動画に出演。動画にはG-DRAGONの他、李在明大統領、IVE（アイヴ）のWONYOUNG（ウォニョン）、映画監督のパク・チャヌクら豪華なキャストが登場している。

撮影の舞台裏を収めたオフショットでは、金髪をオールバックにセットしたG-DRAGONがパイロットの制服を着て、凛々しい表情を浮かべている。帽子を被り、そっと目を閉じた横顔（2枚目）では美しいフェイスラインが浮かび上がった。ネクタイを締め直したり（5枚目）、Yシャツにネクタイ姿でスマホを操作したり（6枚目）と、様々な表情を見せている。

また別の投稿では、G-DRAGONが駐車券を口にくわえ、航空機をまるで車の運転のようにバックさせるというユニークなシーンの撮影の裏側を披露。グリーンバックの前に立ち、演技に没頭している。

SNSでは「もう韓国の顔だね」「ジヨンの七三分けは破壊力が強すぎる」「パイロットの帽子かぶった横顔なんて貴重」「沼男……」「かっこよすぎるだろおお」「Yシャツ+ネクタイにも悶える」「ウォニョンとジヨンのコラボが実現する世界線やばい」と多くの反響が集まっている。

■動画：APEC首脳会議のプロモーション動画

■G-DRAGON、鍛え抜いた肉体を披露

またスーツ姿やライダースジャケット姿など、G-DRAGONの様々な日常ショットも投稿。8枚目では上半身裸で、ムキムキの肉体を披露した。