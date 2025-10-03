植田日銀総裁に失望「緩和的な金融環境を維持することが大切」発言で円全面安



東京時間は植田日銀総裁の発言を受け円全面安、ドル円は一時147.77円付近までまで上昇した。



日銀の中で最もハト派な野口委員が金融政策調整の必要性に言及したことや、きのうの内田日銀副総裁の日銀短観を評価する発言などを受け、植田日銀総裁が利上げに前向きなタカ派メッセージを発するのではないかとマーケットは期待していたようだ。ただ、植田総裁は相変わらず慎重姿勢を維持、マーケットは失望している。10月利上げ確率はやや低下。



植田総裁は、経済物価見通しが実現していけば引き続き政策金利を引き上げていくとしつつも「まずは緩和的な金融環境を維持することが大切だ」と述べた。そのほか、経済物価の中心的な見通しを巡って様々な不確実性が存在する。15％の高い関税は我が国経済の下押し要因として作用する。世界経済の動向と米関税政策が貿易に与える影響を依然として注視する必要があるとも語った。



きょうの講演は全体的にハト派な印象を受けた、来週も植田総裁の発言が予定されている。ユーロプラス主催イベントに出席する予定だ。

