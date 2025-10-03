Hey! Say! JUMP¡ÖGHOST¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª»×¤ï¤ºÍÙ¤ê½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥½¥ó¥°
Hey! Say! JUMP¤Î¿·¶Ê¡ÖGHOST¡×¤¬¡¢10·î8Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜ¶á³¤ÅÍ¡ÊTravis Japan¡Ë¡õMacoto¡ÊRHT.¡Ë
¡ÖGHOST¡×¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÍÙ¤ê½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ê!?¡Ë¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥½¥ó¥°¡£¥¯ー¥ë¤Ê¤Î¤Ë¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¥´ー¥¹¥È¤¿¤Á¤òË¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÂ¸Ê¬¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥Àー¥¯¤Ç¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È¿Í´Ö¤òÉÝ¤¬¤é¤»¤Á¤ã¤¦¤¾～¡É¤È°Õµ¤¹þ¤à¸«½¬¤¤¥´ー¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤Á¤é¤Ë¤â¤³¤Á¤é¤Ë¤â²½¤±¤Æ½Ð¤ë!?¡¡¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÍ»¹ç¡¢¤½¤·¤ÆÃæÆÇÀÈ´·²¤Î¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê²Î»ì¤Ç¡¢Ìë¹¹¤±¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Î¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜ¶á³¤ÅÍ¡ÊTravis Japan¡Ë¡õMacoto¡ÊRHT.¡Ë¡£°ì²»¤¿¤ê¤È¤âÆ¨¤µ¤Ê¤¤²»¤É¤ê¤Î¤Ê¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥´ー¥¹¥È¤¬Ê¶¤ì¤¿¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£¡ÖGHOST¡×¤ÎMV¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤â·èÄê¡ª
¤Þ¤¿¡¢¡ÖGHOST¡×¤ÎMV¤¬¡¢JUMP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ10·î8Æü21»þ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£
¤µ¤é¤Ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â·èÄê¡£ÂÐ¾Ý¤Î²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡ÖGHOST¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢±þÊç´ü´ÖÆâ¤ËÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢Á´°÷¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²èÁü¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡Ê¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²èÁü¤Ï³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.08 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖGHOST¡×
