わずか10数秒だが、それを見ただけでも満足できる時間がある。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月2日の第1試合にKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が出場。麻雀業界を問わず評価が高い抜群のスタイルを入場シーンで披露し、ファンの間では「この入場だけで見る価値ある」と話題沸騰となった。

【映像】ウエストもキュッ！高宮のスタイルが映えるユニフォーム姿

Mリーグには芸能界から麻雀界へ、麻雀界から芸能界へと活躍の場を広げる選手がいるが、高宮は後者。プロ雀士になった後、所属団体のカレンダー撮影をきっかけにグラビア撮影をするようになると、これが大きな話題となりその後はグラビア、DVDなどが多数リリース。麻雀誌の表紙ではもはや常連で、高宮が出る出ないで売り上げが大きく変わるとまで言われた“グラドル雀士”だ。

小柄ながら抜群のスタイルを誇るが、それはユニフォームを着用するMリーグで隠れるところか、むしろ際立つ結果に。今シーズンも、ウエストの部分が締まったデザインになっていることから、さらにボディラインのメリハリが強調される形になると、ファンからは「ユニが腰キュッとしてみえる」「タイトなユニ最高」「ユニフォームの迫力がすごい」と、喜びの声が多数寄せられた。

今シーズンから2卓同時開催日が発生し、第2試合の際には入場シーンがカット。選手が卓についた状態から放送されるように変更になった。多くの高宮ファンからすれば、その姿を見るためにも第1試合での出場、さらにはトップを取ってのインタビュー登場を願うばかりだ。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

