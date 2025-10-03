宝塚歌劇団・雪組トップスターの朝美絢が表紙を務めた『anan 2466号』が10月8日（水）にマガジンハウスより発売される。

昨年11月20日発売のanan2423号のスペシャルエディション表紙に初登場し、鮮烈な美しさで世間を騒がせたことも記憶に新しい、朝美絢。カバーを飾るのは今回が2度目となる。先の御園座公演『An American in Paris（パリのアメリカ人）』では、心に傷を抱えながらも新たな人生へ一歩踏み出すパリに生きる若者をみずみずしく体現し、観客を虜にした。この秋挑む作品は、『ボー・ブランメル~美しすぎた男~』。トップスター就任から約1年の心境と雪組への温かな想い、自身の芝居の変化を語るロングインタビューに加え、宝塚の男役としての品格と覚悟を兼ね備えた、現在の朝美絢が姿を余すことなく掲載されている。

今回のカバーは、積み重ねた自信と溢れ出す余裕が醸す、朝美渾身のダンディズムが発揮された至極の仕上がりに。ボルドーの背景にブラックスーツを身にまとった姿はクール&ワイルドで、その彫刻のような眼力に見ている我々の心がいつの間にか吸い込まれそうな深淵な美しさ。光沢のある“朝美絢”がマットな背景から浮き出るプレミアム加工を施したゴージャス仕様の完全保存版となっている。

ソログラビアは、溢れ出す品格漂うアグレッシブな色気、遊び心ある退廃的な純真さなど彼女から滲む多面的な魅力を切り取って構成。ゴージャスなアクセサリーとモードなセットアップによって「歩くラグジュアリー」を体現したカット。胸元のチェーンを手繰り寄せながらこちらを見上げるようなショットでは、まるで我々が弄ばれているかのような、魅惑的な朝美が楽しめる。

同期の瀬央ゆりあも登場し、朝美絢×瀬央ゆりあによるバディグラビアの特別演出も。バディグラビアでは雄々しく、しかしながら信頼感ある色気を放ち、二人の中にある強固な同期の絆を感じさせる。朝美のロングインタビューでは、宝塚大劇場のお披露目公演『ROBIN THE HERO』で感じた雪組のパワー、トップスター就任から約1年となる今の心境など、等身大の姿で語った。今回の公演で退団する相手役・夢白あやへのメッセージも。

朝美絢×瀬央ゆりあによる入団同期の絆が感じられる仲睦まじいクロストークも。共に95期、これまでのお互いの舞台に対する印象、お互いのこんな役が見てみたい！など、次から次へと話題が飛び出す、同期ならではのにぎやかなトークの空気を掲載。そのまま瀬央による専科での経験から感じる現在地、組を率いる朝美の印象、次回公演『ボー・ブランメル~美しすぎた男~』への意気込みもたっぷりと語られている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）