結婚してからも頻繁に飲みに行く旦那さんは、独身気分が抜けていない可能性があります。結婚したら奥さんへの配慮や、父親としての自覚が必要なのに、いつまでもフワフワした行動をする人だと不安になりますよね。しかも、飲みに行く相手が女性だと余計に心配になるでしょう。今回は、独身気分が抜けない夫の行動に妻がモヤッとしてしまう話をご紹介いたします。

女友達と飲みに行く夫

「夫は穏やかな性格なので大きな喧嘩をしたことはありませんが、家事や育児にあまり積極的ではないのが不満です。しかも、よく飲みに行くのですが、その相手が女友達なんです。浮気を疑ってるわけじゃないけど、毎週のように女友達と2人きりで飲みに行くのって、普通のことなんでしょうか……。女友達のほうも、既婚者だったら遠慮しますよね。友達にしては距離が近すぎる気がするけど、逆に恋愛感情がないからこそ堂々と会ったりできるのか……。どちらにせよモヤモヤして余計な悩みが増えてしまうので、結婚相手を選ぶなら女友達がいない人のほうが絶対いいと思います」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 女友達との関係を100％なにもないと信じている人は、おそらくいないと思います。夫を信じてはいるものの、心のどこかで不安な気持ちを抱えている人が多いでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。