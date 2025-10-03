歌手和田アキ子（75）が3日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。5日に放送する自身がMCのTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）が番組40周年を迎えることもあって、宣伝目的でサプライズ登場し、スタジオを沸かせた。

番組冒頭でMCの恵俊彰が「お客さまがいらっしゃってます。あさって放送の『アッコにおまかせ！』40周年記念スペシャルから和田アキ子さん、峰竜太さんです」と紹介した。

赤いスーツをまとった和田と茶色のスーツ姿の峰がカメラに向かってあいさつ。和田が「すみませんね、なにか場違いな感じがして」と話すと恵が「とんでもないですよ、お待ちしておりました」。和田は「本当ですか？ もう、ニュース読み出してから人格変わったから」と恵をいじってスタジオを笑いに包んだ。

和田は「全然関係ないですけど、ずっーと昔はよくお会いしてたんですよ。でも、最近お会いしないのにお中元、お歳暮だけは贈ってくれるんです。だから忘れられない」と恵に笑顔を見せた。恵は盆暮れのあいさつについて「なんとなくこの世界のルールでございますから」と話した。

和田が「番組の宣伝だけで来てすみません」と謝ると、恵はスタジオ内を右手でぐるんとなでまわすようにして「なんですかこの緊張感。だいたい1分前にしか（スタジオに）入らないんですけど、5分前に来ましたからね。何ですか、気持ちが背筋が伸びます。さすがですねアッコさんの存在感が」と自然なトークで笑いをさらった。