ＡＢＣマートが８日続落、９月既存店売上高は７カ月連続前年上回るも伸び率鈍化を嫌気

エービーシー・マート<2670.T>が８日続落している。２日の取引終了後に発表した９月度売上高で、既存店売上高は前年同月比１．３％増と７カ月連続で前年実績を上回ったものの、８月の同８．５％増から伸び率が鈍化しており、これが嫌気されているようだ。



日曜日が前年よりも１日少ない曜日並びだった影響があったほか、天候不良の日が多く暑い日が続いたものの、中旬以降に気温が低下してきたことで秋物商品の需要が増え、売り上げを牽引した。また、商品別では新作のスポーツシューズや薄手のロングスリーブなどのアパレルが好調だった。なお、全店売上高は同１．１％増だった。



出所：MINKABU PRESS