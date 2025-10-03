¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤¬Ì¾¸Å²°D¤Î²ÃÆ£¿óÅÔ¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥¹¥¿¥Ã¥Õ·ÀÌó¡ÄÃåÍÑ¥â¥Ç¥ë11·î20Æü¤ËÀè¹ÔÈ¯Çä
¡¡10·î3Æü¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢B1¤ÎÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë²ÃÆ£¿óÅÔ¤È¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥¹¥¿¥Ã¥Õ·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µÜ¾ë¸©½Ð¿È¤Ç¸½ºß25ºÐ¤Î²ÃÆ£¤Ï¡¢178¥»¥ó¥Á73¥¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡£ÌÀÀ±Âç³Øºß³ØÃæ¤Î2021－22¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¤ØÆþÃÄ¤·¡¢Íâ¥·ー¥º¥óB3¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ¥Ö¥í¥ó¥³¥¹¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2023－24¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ÏÊ¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢ºò¥·ー¥º¥ó³«ËëÁ°¤ËÌ¾¸Å²°D¤Ø²ÃÆþ¡£²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤ÏB1¥êー¥°Àï53»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ10Ê¬40ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ç4.2ÆÀÅÀ1.2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1.7¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¥·¥åー¥º¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë³«È¯ÌÌ¤Ç¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¡¢¹¹ð¤ä¥«¥¿¥í¥°¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÇÞÂÎ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£»î¹ç¤Ç¤Ï¡ÖUNPRE ARS LOW 3¡Ê¥¢¥ó¥×¥ì¥¢¥ë¥¹¥íー3¡Ë¡×¤òÃåÍÑÍ½Äê¤Ç¡¢Æ±¥â¥Ç¥ë¤Ï11·î20Æü¤«¤é¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¸¶½É¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¿´ºØ¶¶¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤·¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊÅ¹¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î·ÀÌóÈ¯É½¤ËºÝ¤·¤Æ²ÃÆ£¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ß¥êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿²ÃÆ£¿óÅÔ¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¤«¤é°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤È·ÀÌó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È·è¤á¤¿»þ¤Ë¡¢¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤ÆËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Á°¤Ë¿Ê¤à¸¶Æ°ÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖSound Mind, Sound Body¡×¤Ë¤âÄÌ¤º¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¹Í¤¨¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÏÁª¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¤ä´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤È¤â¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú²èÁü¡Û²ÃÆ£¿óÅÔ¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ëºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖUNPRE ARS LOW 3¡×
