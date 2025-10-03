【「りぼん」11月特大号】 10月3日発売 価格：690円

表紙 （C）「りぼん」2025年11月特大号／集英社

集英社は10月3日、少女マンガ誌「りぼん」11月特大号を発売した。価格は690円。

今号は、ABEMAの恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加し、唯一無二の魅力で人気の「おひなさま」こと長浜広奈さんが初登場。「最強おひんさまいんど。」という記事タイトルで、長浜さんの可愛い一面とかっこいい一面をカラー1Pで撮り下ろし、魅力の秘密に迫る。

記事内では、連載中の作品に出てくる3名のヒロイン、「青に落雷」の青空や「翔けて春風」の芽生、「はじめてのおにいちゃん」のこころからの恋愛相談に長浜さんが「おひなさま」ワールド炸裂で回答している。香純裕子氏が描きおろした「おひなさま」のイラストにも注目したい。

長浜広奈さん（ｃ）「りぼん」2025年11月特大号／集英社

付録は「ヘンテコきゅーと▼ ICE MONSTERヘアアクセ3点セット」

流行中のモンスターモチーフのヘアアクセサリーが「りぼん」だけのアイスカラーデザインで付録として登場。

付いてくるのは「ひえひえブルーベリーミルク（シュシュ）」、「ねむねむピーチソルベ（スリーピン）」、「あげあげチョコミント（ヘアクリップ）」の3点セット。

ふわふわのフェザータッチの質感と個性的で可愛らしい顔パーツが特徴。ハロウィンの仮装や、プリントシール機撮影などにもおすすめ。

「りぼん」11月特大号付録：「ヘンテコきゅーと▼ ICE MONSTERヘアアクセ3点セット」