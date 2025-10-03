「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３日正午現在でシルバーエッグ・テクノロジー<3961.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



３日の東証グロース市場でシルバエッグが３日ぶりに反発。同社はＡＩ利用のウェブマーケティングサービスの開発・提供を行っている。８月には新たなＡＩエージェントサービス「ＲｅｃｏＴａｌｅｎｔ ｆｏｒ エンジニア」の提供を開始。９月には次世代ＡＩ技術「コンテキスト・インテリジェンス」の提供を始めている。株価は６００円台での一進一退が続くが、ＡＩ関連での物色期待も出ている様子だ。



出所：MINKABU PRESS