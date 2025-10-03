カルディ「コーヒーの日バッグ」販売中。使いやすいトート型がかわいい...数量限定だから急げ〜！

カルディコーヒーファームでは、2025年10月1日から3種の味わいのコーヒー豆が楽しめる「コーヒーの日バッグ」を数量限定で発売中です。

大容量トートでうれしい

人気のコーヒー豆3種類と、オリジナルバッグがセットになった商品です。価格は2400円。

ひとり5個まで購入可能です。数量限定のため、なくなり次第終了します。

コーヒーは、ブラジル豆の優しい甘さが特徴で人気ナンバーワンの「マイルドカルディ」（200g）、香ばしく華やかな香りの「炭焼珈琲モカブレンド」（120g）、青リンゴのような風味が楽しめる「ブラジル モンテ・アレグレ農園」（120g）の3種類。豆か、フィルター用に挽いた中挽きの粉のどちらかを選べます。

バッグはモカとブラックの2色展開で、縦23センチ×横34センチ×マチ12センチ、持ち手30センチの使いやすいトート型。

前面に大きなポケットが2つ付いていて便利。フェルト素材のワッペンやボアのアクセントもポイント。

商品の取り扱い状況は店舗により異なります。

※価格は税込です。

※画像は公式サイトより。