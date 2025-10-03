ミセス若井滉斗のハラハラドキドキのダンスチャレンジにも密着！10月の『M:ZINE』は『M:ZINE LIVE』を大特集

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していくテレビ朝日の音楽バラエティ番組『M:ZINE（エンジン）』（毎週金曜25時30分～）。10月の放送では、大盛況で終えた初の番組イベント『M:ZINE LIVE』の模様が、MCのMrs. GREEN APPLE若井滉斗、ぺこぱ松陰寺太勇の終演後トークも交えながら、4週にわたって放送される。

■BALLISTIK BOYZ、NCT DREAM、IMP.、THE BOYZが魂のダンスバトル！

1週目となる10月3日は、豪華4組のアーティストがダンスで激突する「エンジョイダンスバトル」。普段は決して見られないような激アツなバトルが繰り広げられる。

DJ若井が流す曲に合わせ、「いかにダンスをエンジョイできているか」という評価基準でダンスバトルし、No.1を決定。バトルは前半と後半に分かれて開催される。

BALLISTIK BOYZとNCT DREAMの対決では、1曲目の奥田力也からノリノリのダンスを披露。続く砂田将宏、松井利樹もキレのいいダンスを見せ、NCT DREAMのメンバーたちは「ム、ムリです…」とタジタジに…。しかし、いざ踊ってみると、チョンロもジェミンもかわいさMAXのダンスを披露し…？

一方のIMP. vs THE BOYZの対決でも、かわいさとカッコ良さのギャップたっぷりのダンスが炸裂。横原悠毅、基俊介らのダンスで会場が大盛り上がりすれば、THE BOYZのエリック、キューのパフォーマンスでは会場から悲鳴も。果たして「エンジョイダンスバトル」でNo.1に輝くのはどのアーティストなのか!?

■ミセス若井滉斗の緊張の舞台裏を大公開！

そして10月10日以降の『M:ZINE』では、会場が大盛り上がりだったキメ顔モンスター企画や、「若井ダンスモンスターへの道」緊張の舞台裏を大公開。さいたまスーパーアリーナの大観衆の前でダンスを披露する若井のハラハラドキドキに密着する。

また、CSテレ朝チャンネル1では、11月15日12時からイベントの模様に加え、各アーティストの楽屋裏でのインタビューも収録した『M:ZINE LIVE特別版』を放送。あの日の熱狂を、地上波、CS放送と合わせて楽しもう。

PHOTO BY 田中聖太郎写真事務所

■番組情報

テレビ朝日『M:ZINE（エンジン）』

10/03（金）25:30～25:50

※関東ローカル

※10月の放送は、10/03（金）・10日（金）・17日（金）・24日（金）

※11/15（土）12:00～ CSテレ朝チャンネル1にて『M:ZINE LIVE特別版』を放送

出演：若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）、松陰寺太勇（ぺこぱ）、林美桜（テレビ朝日アナウンサー）、IMP.、NCT DREAM（※マーク・ヘチャンの出演はなし）、THE BOYZ、BALLISTIK BOYZ

