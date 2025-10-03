Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬ÎÐ¿§Ë·¼ç»þÂå¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤«¤Ê¤ê¥í¥í¥Î¥¢¡¦¥¾¥í¡×¡ÖÇú¥¤¥±¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎHyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£ÎÐ¿§¤ÎË·¼ç¥Ø¥¢»þÂå¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¥¹¥¥º¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥°¥êー¥ó¥Ø¥¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È ②¸½ºß¤Ï¹õÈ±Ã»È±
¢£Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢½Õ¤Ë»£¤Ã¤¿¡ÖCEREMONY¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¤ªÂ¢½Ð¤·¡ª
¸½ºß¤ÏÈ±¤¬¿¤Ó¡¢¹õÈ±¤ÎÃ»È±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡£¡Ö½Õ¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿8Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢Stray Kids¤¬8·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖCEREMONY¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¤¿ºÝ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬ÎÐ¿§¤ÎË·¼ç¥Ø¥¢¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1ËçÌÜ¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¤Î¥Ø¥¢¥«¥éー¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¥¢¥Ã¥×¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡£2ËçÌÜ°Ê¹ß¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥Ê¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤ä¡¢¥°¥êー¥ó¤Î¥ìー¥µー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È°áÁõ¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢6ËçÌÜ¤Ç¤ÏÌÜ¤Î²¼¤ËÉý¹¤¯Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¥Áー¥¯¤Ë¤âÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀË·¼ç¤Ç²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ãË·¼ç¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÆ¬Êú¤¨¤ë¡×¡ÖÇú¥¤¥±¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¥í¥í¥Î¥¢¡¦¥¾¥í¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¾¥í¡×¤È¡¢¾¯Ç¯Ì¡²è¡ÖONE PIECE¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥í¥í¥Î¥¢¡¦¥¾¥í¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¿ô¸«¤é¤ì¤¿¡£