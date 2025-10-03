俳優・小芝風花のカレンダー2026『Flower』が2025年12月12日（金）にマガジンハウスより発売される。10月3日（金）より予約受付を開始した。

【画像】小芝風花がみせる花をモチーフにした大人な表情や笑顔のカット

話題作への出演が続く俳優・小芝風花の、デビュー15周年アニバーサリーイヤーとなる 2026年のカレンダー『Flower』が発売。タイトル『Flower』のテーマは“咲き誇る瞬間の花”。作品によってさまざまな役柄を演じ分ける小芝が、咲き誇る瞬間の6種類の花をモチーフにした多彩な表情を見せた。小さなバラとともに見せる可憐な表情、風に揺れるかすみ草と寄り添いながら伸びやかに笑う姿、鮮やかに咲き誇るダリアを背景に力強さを放つ一枚など、作品ごとに異なる役柄を演じ分けてきた彼女ならではの魅力が表現されている。

撮影は、数々の俳優やアーティストを撮り下ろしてきたフォトグラファー・酒井貴生が担当。軽井沢の豊かな自然を舞台に、光や風といった環境要素を活かしながら、小芝の多面的な魅力を切り取った。

購入者特典として、未収録カットを使用した全6種ランダムのステッカーが1枚封入される。TopCoatの公式通販サイト「TopCoat Online Shop」で取り扱われ、同ショップでの購入者には、限定特典として未収録カットのフォトカードがプレゼントされる。小芝本人から直接カレンダーを受け取れる「お渡し会」も開催予定だ。

■小芝風花 コメントこの度カレンダーを発売させていただく事になりました。今回はお花がテーマになっていて、自然が豊かな場所で、色とりどりのお花と共に、とても楽しく撮影させて頂きました。普段なかなか皆様にお会いできる機会がないので、お渡し会でお会い出来るのを楽しみにしております！

小芝風花カレンダー2026「Flower」（2025年12月12日発売）(C)マガジンハウス

（文＝リアルサウンド ブック編集部）