綾瀬はるかのスタッフInstagramが更新され、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架との集合ショットが公開された。

【写真】綾瀬はるか×ミセス、鈴木亮平×ミセスの楽しげな集合ショット 他【動画】Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」MV 他

■綾瀬はるか×Mrs. GREEN APPLEの集合ショットが公開

綾瀬は、Mrs. GREEN APPLEが9月28日にリリースした新曲「GOOD DAY」のMVに出演。カラフルな衣装に身を包んだ大森、若井、藤澤が、口を大きく開けて楽しそうに笑う綾瀬を囲むように並んでいる。2枚目では、綾瀬は嬉しそうにピース、大森の口をつぼめた表情もかわいらしい。

SNSでは、「このコラボは堪らなく嬉しい」「MV最高だった～！」「推しと推しの共演って最強」「べらぼうに可愛い」などの声が寄せられている。

MVには綾瀬の他にも鈴木亮平、浜辺美波が出演。鈴木は自身のInstagramでMrs. GREEN APPLEとのオフショットを公開、浜辺は公式Xで「ハッピーな気持ちになりますっ 素敵な楽曲ですねーーっ」と楽曲の感想を綴っている。

■キリングッドエールのCMに大森元貴、綾瀬はるか、鈴木亮平、浜辺美波が出演

なお、新曲「GOOD DAY」は、「キリングッドエール」のCMソングとして書き下ろし。大森はブランドリーダーに就任し、CMにはMVにも出演する綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平も出演することが発表された。

■ミセス若井滉斗のピンク衣装＆ハートマークの絆創膏を鼻につけたオフショット

■動画：Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」MV