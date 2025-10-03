学びエイドが反騰しＳ高、映像学習サービスをＩＴＴＯ個別指導学院１２２７校が導入

学びエイド<184A.T>は３日ぶりに反騰し、ストップ高となる前営業日比１００円高の７１３円に買われた。３日、ＮＯＶＡホールディングス（東京都品川区）が運営するＩＴＴＯ個別指導学院チェーンの全校１２２７校（３日時点）が学びエイドの映像学習サービス「学びエイドマスター」を導入したと発表しており、業績への貢献を期待する買いが流入している。



両社は５月に資本・業務提携を締結しており、翌６月に学びエイドはＮＯＶＡホールディングス親会社を割当先とする第三者割当増資を実施した。今回の全校舎での導入は資本・業務提携に基づく協業プロジェクトの第１弾に当たり、学びエイドは学習塾運営のノウハウを蓄積しサービスの改善につなげることを目指す。



出所：MINKABU PRESS