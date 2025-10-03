Ž¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÉÏº¤ÁØ¤Î³ØÀ¸¤ò¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËŽ£NPO¤ÎÌ´
9·î¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òË¬¤ì¤¿ÆüÈæ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§DAREDEMO HERO¡Ë
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÉÏº¤²ÈÄí½Ð¿È¤Î¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸10¿Í¤¬2025Ç¯9·î20Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òË¬¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ë¤Î¤âÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¡£¸«¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿·Á¯¤ÇÂ¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ê¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤âÂç¤¤¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢ÆüÈæ¤Î°ã¤¤¤ä¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ë¬Æü¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÃæÉô¥»¥Ö½£¤òµòÅÀ¤Ë¶µ°é»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ÆüËÜ¤ÎNPOË¡¿Í¡ÖDAREDEMO HERO¡×¡ÊÆâ»³½ç»ÒÍý»öÄ¹¡Ë¤Î¾©³ØÀ¸¤¿¤Á¡£15ºÐ¤«¤é21ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¹â¹»À¸¤ÈÂç³ØÀ¸¤À¡£º£²ó¤Ï1970Ç¯ÂçºåËüÇî¤Î¼ý±×¶â¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ëÆüËÜËü¹ñÇîÍ÷²ñµÇ°´ð¶â¤«¤é100Ëü±ß¤Î½õÀ®¶â¤¬½Ð¤¿¡£ÉÔÂÊ¬¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë50Ëü±ß¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í110Ëü±ß¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸¦½¤Î¹¹Ô¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò¸«³Ø
¾©³ØÀ¸10¿Í¤Ï9·î19Æü¤Ë´ØÀ¾¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¡¢Íâ20Æü¤ËËüÇî²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ë»Ù±ç¼Ô¤é¤ò¸ò¤¨¤¿Êó¹ð²ñ¤òÂçºå»ÔÃæ±û¶è¤ÇºÅ¤·¤¿¡£21Æü¤Ë¤Ï¶¨»¿´ë¶È¤Ç¸¦½¤¤ò¼õ¤±¡¢22Æü¤Ë¤Ï¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¤ò³Ú¤·¤ß¡¢µ¢¹ñ¤ÎÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£
Êª¸«Í·»³¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ºÆüÈæ¤Î¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÎ¹¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿DAREDEMO HERO¤Ï6·î¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥æ¡¼¥¹¤È¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ëÌ¤Íè¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ËüÇî¤ò°ì½ï¤ËË¬¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤òÊç¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë±þÊç¤·¤¿13ºÐ¤«¤é23ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¿Í19¿Í¤È¾©³ØÀ¸10¿Í¤¬¡Ö·ò¹¯¡×¡ÖSDGs¡×¡ÖAI¤È²Ê³Øµ»½Ñ¡×¤Î3¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢½ÐÈ¯Á°¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆ¤ÏÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
Êó¹ð²ñ¸å¤Ç¤ÎµÇ°»£±Æ¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÌ±Â²ÉñÍÙ¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ê»£±Æ¡§¼ÆÅÄÄ¾¼£¡Ë
ËüÇî¤Ç»²²Ã¼Ô¤é¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó´Û¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë´Û¡¢¥Ñ¥½¥Ê´Û¡¢¥¯¥é¥²´Û¡¢¹ñºÝÀÖ½½»ú¡¦ÀÖ¿··î±¿Æ°´Û¤ËÆþ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Í¼Êý¡¢Êó¹ð²ñ¤Î²ñ¾ì¤ÇÁÇÁá¤¯¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç»ñÎÁ¤òºî¤ê¾å¤²¡¢3¥Á¡¼¥à¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤Î¸«Êý¤ÈÆüËÜÂ¦¤Î»ëÅÀ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤é»²²Ã¼Ô¤ÏÎý½¬¤ò½Å¤Í¤¿Ì±Â²ÉñÍÙ¤òºÇ¸å¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¿Ô¤¯¤·¤ÎÂÎ¸³¤Ë¡¢¾©³ØÀ¸¤é¤Ï¹âÍÈ¤·¤¿É½¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤¯¤È¡¢³¹¤ÎÀ¶·é¤µ¤È¥´¥ß¤Î¾¯¤Ê¤µ¡¢¹ÔÎó¤ÎÊÂ¤ÓÊý¤ä¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤É¤ò¸ý¡¹¤Ë¾Î»¿¤·¤¿¡£¼«ÈÎµ¡¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó´Û¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
³¹¤òÊâ¤±¤Ð¼ã¼Ô¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ÈÏ·¿Í¤¬Â¿¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£»öÁ°³Ø½¬¤Ç³Ø¤ó¤ÀÆüËÜ¤Î¾¯»Ò¹âÎð²½¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»Ò¶¡¤ä¼ã¼Ô¤¬Â¿¤¤¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤È¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬Â¿¤¤ÆüËÜ¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¹ç¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¼ã¼Ô¤â¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î»²²Ã¼Ô¤â10¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ËÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£ÆàÎÉ¸©Î©¹ñºÝÃæ³Ø3Ç¯¤Î¸ÅÅçÍ³Íª¤µ¤ó¡Ê15¡Ë¤Ï5ºÐ¤Î¤³¤í¡¢Éã¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¥»¥ÖÅç¤ÎDAREDEMO HERO¤Î»öÌ³½ê¤òË¬¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î±ï¤Çº£²ó±þÊç¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¡¼¥¯¹¥¤¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î»²²Ã¼Ô¤È¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤á¤ÎÆüËÜ¿Í»²²Ã¼Ô¤È¤Î¥¥ã¥é¤Î°ã¤¤¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Îº¹¤Ê¤É¤¬¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÆÀ°Õ¤Î±Ñ¸ì¤ò»È¤Ã¤ÆÀâÌÀÌò¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤Î¸õÊä¤¿¤Á
DAREDEMO HERO¤¬³èÆ°¤¹¤ë¥´¥ß»³¡£2025Ç¯3·î¡¢¥»¥Ö½£¥Þ¥¯¥¿¥óÅç¤Ç¡Ê»£±Æ¡§¼ÆÅÄÄ¾¼£¡Ë
DAREDEMO HERO¤Ï2013Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¥»¥Ö¤Ç¥´¥ß»³¤äÊè¾ì¤ò¤Í¤°¤é¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î»Ù±ç¡¢ÆüËÜ¤È¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÉÏº¤ÃÏ¶è¤«¤éÌ¤Íè¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉÏº¤²ÈÄí¤«¤éÁªÈ´¤·¤¿¾®³Ø3Ç¯À¸¤«¤éÂç³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î60¿Í¤Ë³ØÈñ¡¢À©ÉþÂå¡¢¶µºàÈñ¡¢³ØÍÑÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢À¸³èÈñÊä½õ¤ä³Ø½¬¤ËÉ¬Í×¤ÊÄÌ¿®ÈñÍÑ¤âÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç»Ùµë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ëè½µÅÚÍËÆü¤Ë¤ÏÃë¿©¤òÄó¶¡¤·¡¢¶µ°÷»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢±Ñ¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò¶µ¤¨¡¢Æ»ÆÁ¶µ°é¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËèÇ¯5¿Í¤Î¾©³ØÀ¸¤ò¿·¤¿¤ËÁªÈ´¤¹¤ë¡£2¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¤«¤éÀ®ÀÓÍ¥½¨¤Ê»ùÆ¸¤¬100¿Í¤Û¤É¿äÁ¦¤µ¤ì¤ë¡£ÌÌÀÜ¤Ç¾Íè¤ÎÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤ë»Ò¡¢Ì´¤äÌÜÉ¸¤¬¼«Ê¬ËÜ°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÍøÂ¾Åª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò´ð½à¤Ë¹Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¶µ°é¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤¬¿Æ¤Ë¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò²ÈÄíË¬Ìä¤Ç³Î¤«¤á¤ë¡£¶¹¤Ìç¤Ç¤¢¤ê¡¢Í¥½¨¤«¤ÄÇ®°Õ¤ò»ý¤Ã¤¿»Ò¶¡¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¡£
DAREDEMO HERO¤Î»Ù±ç¤Ï¡¢ÉÏº¤À¤ÂÓ¤ËÇö¤¯¹¤¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÐ¾Ý¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÅ°Äì¤·¤Æ»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÂ¾¤Î±ç½õÃÄÂÎ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æâ»³Íý»öÄ¹¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ÐÀ®¸ù¤¹¤ëÎã¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡£¿È¶á¤ËÀ®¸ùÎã¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤âÌ´¤¬¤«¤Ê¤¦¤È¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÍèÆü¤·¤¿10¿Í¤âÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¡£
20Æü¤ÎÊó¹ð²ñ¤Ç¥¨¥é¡¦¥ß¥Î¥¢¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î°§»¢¤ò¤·¤¿¡£¾®³Ø2Ç¯À¸¤Ç¾©³ØÀ¸¤È¤Ê¤ê¡¢½µ1²óÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¿À®²Ì¤À¡£¸½ºß±Ñ¸ì¶µ»Õ¤ò¤á¤¶¤·¤ÆÂç³Ø¤Ç³Ø¤Ö¡£4¿Í²ÈÂ²¡£Éã¤ÏÅÉÁõ¹©¤À¤¬¡¢Âç³Ø¤Î³ØÈñ¤Ï»Ù±ç¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÏÅ¤¨¤Ê¤¤¡£¾Íè¡¢ÆüËÜ¤Ç±Ñ¸ì¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¡£
¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬¤¤¤ë¡£º£Ç¯½é¤á¤ÆÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¾©³ØÀ¸¤Î1´üÀ¸3¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬³°¹ñ¸ì»ØÆ³½õ¼ê¡ÊALT¡Ë¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç±Ñ¸ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤¢¤È¤Î2¿Í¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Ê¤ÉÍ¥ÎÉ´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÍÜÀ®³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿ÀèÇÚ¤â¤¤¤ë¡£
¥Ò¥ó¥¼¥ë¡¦¥Ú¥ó¥É¥ì¥º¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¤ÏÂç³Ø¤Ç¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤Ö¡£Â´¶È¸å¡¢Ë¡³Ø²Ê¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÌ´¤ò¸ì¤ë¡£ÉÏ¤·¤µ¤æ¤¨¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¿È¶á¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤ò½õ¤±¤ë¿Í¸¢ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£4¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹½÷¡£Éã¤Ï¥«¥Õ¥§¤ÎÄ´ÍýÃ´Åö¤À¤¬¡¢»Ò¶¡¤òÂç³Ø¤Ë¤ä¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡£
Âç³Ø¤Î´Ç¸î¥³¡¼¥¹¤ËÄÌ¤¦¥·¡¼¥é¡¦¥¬¥Ó¥¬¥¹¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤ÎÌ´¤Ï³°²Ê°å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ë°å¼Ô¤¬³èÌö¤¹¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ°ÊÍè¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤À¡£¥Ñ¥½¥Ê´Û¤Ç¸«¤¿iPSºÙË¦¤Îµ»½Ñ¡¢iPS¿´Â¡¤¬¼ÂºÝ¤ËÆ°¤¯ÍÍ»Ò¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê4¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹½÷¤Ç²È·×¤ËÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡£
DAREDEMO HERO¤¬Êè¾ì¤Ç³«¤¯¶µ¼¼¡£Ãæ±û¤¬Æâ»³½ç»ÒÍý»öÄ¹¡Ê»£±Æ¡§¼ÆÅÄÄ¾¼£¡Ë
³Ø¶È¤¬Í¥½¨¤Ç¤â2¿Í¤¬Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤ÏÂ´¶È¸åË¡³Ø²Ê¤Ç²þ¤á¤Æ³Ø¤Ó¡¢»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï´Ç¸î³Ø²Ê¤ò4Ç¯¤«¤±¤ÆÂ´¶È¤·¤¿¸å¡¢°å³Ø¤ò¤µ¤é¤Ë4Ç¯¤Ï³Ø¤Ó¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤Æ½é¤á¤Æ°å»Õ¤ÎÌÈµö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£¤¤¤º¤ì¤â±ó¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¿Æ¤ÎµëÍ¿¤Ç³ØÈñ¤òÏÅ¤¦¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡£
½õÀ®¶â¤ä´óÉÕ¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¤ª¤Î¤º¤È¸Â³¦
DAREDEMO HERO¤ÏÆüËÜ¤«¤é¤Î½õÀ®¶â¤È´óÉÕ¶â¡¢Î¤¿ÆÀ©ÅÙ¡¢¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î»Ù±ç¶â¤Ê¤É¤Ç±¿±Ä»ñ¶â¤òÏÅ¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤ª¤Î¤º¤È¸Â³¦¤Ï¤¢¤ë¡£¾©³ØÀ¸2¿Í¤¬¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÍÜÀ®³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¹¬±¿¤Ë¤â¸ÄÊÌ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¸½¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
°å¼Ô¤äÊÛ¸î»Î¤ò¤á¤¶¤¹¾©³ØÀ¸¤ÏÊ£¿ô¤¤¤ë¡£Æâ»³Íý»öÄ¹¤Ï¡Ö²¿¿Í¤â¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢Ç¯¤Ë1¿Í¤Ç¤âÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»ñ¶â¤ò¼êÅö¤Æ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅìËÛÀ¾Áö¤ÎËèÆü¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¼ÆÅÄ Ä¾¼£ ¡§ ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥¢¥¸¥¢À¯·Ð¼Ò²ñ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡ÊAPES¡Ë¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ë