ガバッと着るだけ → 体型カバー！【しまむら】大人のスタメン候補♡「高見えベスト」

プラスワンでいつものコーデを今っぽく印象チェンジできるベスト。今から取り入れるなら、季節感のある素材のアイテムがおすすめ。今回は【しまむら】から登場している「チュニック丈ベスト」に注目しました。ふんわりとした秋らしい素材感で高見えしそうなベストは、長め丈で体型カバーも狙えそう！ ワードローブの1軍候補として、チェックしてみて。

モコモコ素材が秋ムードを演出

【しまむら】「ペーパーヤーンチュニック」\1,639（税込）

2児のママインフルエンサー@chii_150cmさんが、「気になる腰周りをカバーしながらトレンドの着こなしが出来ます」と紹介しているのが、このチュニックベスト。モコモコのペーパーヤーン素材が上品で、1,000円台ながら高級感を放ちます。サイドにスリットが入っているため、ボリュームのあるパンツやスカートと合わせてもすっきり見せられそう。@chii_150cmさんのようにミニワンピ風に着こなすのもありかも！

ゆるっとしたシルエットで抜け感たっぷりなコーデに

【しまむら】「シャギーニットチュニック」\1,639（税込）

@chii_150cmさんが、「チュニック丈で気になる腰周りもカバー」「フワフワの触り心地が最高」と紹介しているのがこちら。ゆとりのあるシルエットで楽に着られそうなのはもちろん、ふんわりとしたシャギー素材で高見えも期待できます。インナー次第でロングシーズン使いやすく、お値段以上の活躍が期待できます。深めのVネックで、顔まわりがすっきりと見えるのも嬉しいポイント。

