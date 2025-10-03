くら寿司は10月3日から、旬の味覚を集めた「新物うに」フェアを期間・数量限定で実施する。

中でも注目は、一枚板に贅沢に並べた新物ウニを使った「新物板うに手巻きセット（5貫分）」。有明海苔に包んで楽しむこのセットは、1680円で提供され、10月5日までの3日間限定販売。数量限定のため、提供は予定数に達し次第終了となる。

そして軍艦巻の「新物うに（一貫）」（230円）は10月13日まで提供。ミョウバン不使用のため苦みがなく、とろけるような食感と濃厚な旨みがダイレクトに味わえる。

「北海たこうに」（150円）では、北海道産タコに濃厚なウニソースを絡め、タコの甘みとウニの旨みを一度に楽しめる。

また、ウニ以外にも高級食材が揃う。「【瀬戸内海産】すずき」（190円）は、ふり塩と熟成で引き出された白身の上品な旨みが魅力。さらに「あぶりイベリコ豚アボチー」（190円）は、最高ランク“ベジョータ”のイベリコ豚に特製チーズマヨネーズソースとアボカドを合わせた、濃厚でクリーミーな一貫だ。

温かいメニューでは、2月に約100店舗限定で登場した「国産天然ふぐ出汁うどん」（550円）が全国展開。天然出汁と国産フグの旨みを合わせた贅沢な味わいを、手頃に楽しめる。

スイーツブランド「KURA ROYAL」からは、旬のシャインマスカットをふんだんに使った「エメラルドマスカットパフェ」（800円）が新登場。食後を華やかに彩る一品として提供される。

フェアは10月3日から順次開催され、一部商品は短期間・数量限定での提供となる。

