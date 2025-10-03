こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

朝晩の寒暖差が激しい季節の変わり目、「夜は寒いのに明け方は暑い」「エアコンの設定に悩む」といった睡眠時の温度調整に困っている人も多いのではないでしょうか。

そんな中、注目を集めているのが、吸湿性と保温性のバランスに優れ、一年を通して快適な睡眠環境をサポートするTENTIALの「BAKUNE Bed Pad All Seasons」です。

テンシャル BAKUNE Bed Pad All Seasons [ バクネ ベッドパッド オールシーズン ] 通年用 敷きパッド 寝具 グレー シングル 100×205cm 13,970円 Amazonで購入する PR PR 13,970円 楽天で購入する PR PR 13,970円 Yahoo!ショッピングで購入する

高性能な人工羽毛として知られる「PRIMALOFT」を採用

「BAKUNE Bed Pad All Seasons」の最大の特徴は、高性能な人工羽毛として知られる「PRIMALOFT」を採用している点です。

極細繊維が生み出す柔らかな肌触りと、シルクのような風合いのスムースニット生地が、中わたを優しく包み込み、快適な寝心地を実現します。

動物性たんぱく質を含まないため、羽毛などの素材に由来する臭いやホコリの発生が気になる方にもおすすめです。小さなお子様がいるご家庭でもお使いいただきやすい素材です。

高い吸湿性を実現、洗濯機で丸洗いもOK

良質な睡眠には温度だけでなく「湿度」も重要です。本製品は調湿レーヨンを使用することで高い吸湿性を実現し、寝苦しさの原因となる蒸れを軽減。

さらに、水に強い素材のためご家庭の洗濯機で丸洗いが可能。いつでも清潔に保てる手軽さも魅力です。

豊富なサイズ展開に加え、ずれ防止ネット付きタイプも選択でき、あらゆるベッドに対応します。

季節ごとに寝具を入れ替える必要がなく、春夏用と秋冬用を別々に揃える手間を省けるのも魅力です。

快適さ・清潔さ・経済性。三拍子そろった寝具の答え

「BAKUNE Bed Pad All Seasons」が選ばれる理由は、快適な睡眠環境を支える3つの要素を兼ね備えている点にあります。

まずは、高性能素材「PRIMALOFT」による、まるで羽毛のような寝心地。そして、蒸れを防いで丸洗いできる衛生的な仕様と、一年中使えるコストパフォーマンスの高さです。

季節を通して使える寝具を探しているのなら、この一枚がその答えの一つになるかもしれません。

テンシャル BAKUNE Bed Pad All Seasons [ バクネ ベッドパッド オールシーズン ] 通年用 敷きパッド 寝具 グレー シングル 100×205cm 13,970円 Amazonで購入する PR PR 13,970円 楽天で購入する PR PR 13,970円 Yahoo!ショッピングで購入する

source:Amazon.co.jp. ,StoryHub

この記事は生成AIを用いて原稿を作成し、編集者による編集・確認の工程を経て公開されています。

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。