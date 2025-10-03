Image: Tetyana_Pidkaluyk / Shutterstock.com

ヘッドセット、スマートグラスでテック業界をリードするのはMeta。VRヘッドセットとしてQuest 3が安定するなか、Ray-Banとコラボしたスマートグラスは第2世代に突入し、Oakleyとのコラボも新モデルが発表されました。Google（グーグル）は、まだモノはリリースされていないものの、スマートグラスの開発で韓国発のGentle Monsterとのコラボを発表しています。Samsung（サムスン）もGoogleと共同開発中のVR/ARグラスを定期的にチラ見せしています。

一方、Apple Vision Proで一時期ヒートアップしたものの、若干遅れを感じるのがApple（アップル）。噂だけは大量にあるんですけどね。

Bloombergの報道によれば、噂されていた安価かつ軽量化したVision Proの開発を一旦脇に寄せ、スマートグラスの開発スピードアップに注力しているといいます。理由はもちろん、Metaにこれ以上差をつけられないため。

Apple事情通で知られるアナリスト、ミンチー・クオ氏が6月に予想していたプロダクト発表時期では、Apple初となるスマートグラス（Apple Glasses）の発表は、2027年でした。Bloombergいわく、スマートグラスを最優先とする方針で、これを来年リリースに前倒しするようすすめているといいます。

また、最初にリリースされるのは、スクリーンを搭載しないタイプ。スクリーン搭載型は2028年とまだまだ先。一方Metaは、9月開催のMetaカンファレンスでディスプレイ搭載スマートグラスを発表。前倒ししたところで、すでに大きな差がついている気もしますが…。

Appleへ期待すること

技術的に遅れをとっても、使いやすさでシェアを広げるのがAppleという企業。スマートグラスは、スマホに取って代わるガジェットになる可能性もあり、さすればiPhoneを有するAppleは（たとえ遅れても）有利。

9月に発表されたiPhone Airは、その超小型設計から次世代ウェアラブルに大きな期待を抱かせてくれただけに、早くそのモノが見たいものです。

Source: 9to5Mac