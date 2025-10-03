霜降り明星・せいや、本名“石川晟也”名義でアーティストデビュー デビュー曲「オカンのLINE」10・24配信リリース決定
お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが、本名・石川晟也（いしかわ・せいや）名義でアーティストデビューを果たすことが決定した。デビュー曲「オカンのLINE」は、24日より各種音楽配信サービスでデジタルリリースされる。
【画像】注目のデビュー曲！配信シングル「オカンのLINE」ジャケット
せいやは、2018年の『M-1グランプリ』で優勝を飾って以降、テレビ、ラジオ、舞台と幅広く活躍してきたが、今回は本名での活動名義で音楽という新たなフィールドに挑戦する。公開されたアーティスト写真では、これまでのイメージとは異なるモノクロでの真剣な表情が収められており、音楽活動への強い意志がうかがえる。
これまでせいやは、バラエティ番組の企画や自身のYouTubeチャンネルにおいて、槇原敬之「もう恋なんてしない」やサザンオールスターズ「真夏の果実」などのカバーを披露し、その高い歌唱力がたびたび話題に。そうした活動を経て、ついに本格的な音楽作品のリリースへと踏み出す。
デビュー曲「オカンのLINE」は、母親との日常的なやり取りをテーマに、感謝や家族との絆を描いた楽曲。ラップと歌を行き来するポップなサウンドに、ユーモアとエモーションが絶妙に織り交ぜられており、プロデュースはsoundbreakersが担当。親しみやすさと高いサウンドクオリティを兼ね備えた仕上がりになっている。
なお、「オカンのLINE」は、Apple MusicやSpotifyをはじめとする主要ストリーミングサービスで配信予定。現在はPre-Add／Pre-Saveの登録受付がスタートしており、事前にライブラリ追加しておくことで、配信開始と同時に自動で楽曲が聴ける。
コンビの相方・粗品も音楽活動を精力的に展開しており、9月10日には、自身の本名をタイトルに冠したアルバム『佐々木直人』をリリースしたばかり。「オカンのLINE」が、どのような反響を呼ぶのか注目が集まる。
■石川晟也 コメント
この度ワーナーミュージック・ジャパンさんからアーティストデビューをさせていただくことになりました。
芸人とはまったく違う創作や世界が見れそうでとにかくワクワクしています。
単に与えられた曲を歌う感じではなく自分で作詞をして音楽も一緒に作らせてもらえる、僕の可能性を信じてくれるいいチームに出会ったのでファンのみんなには楽しみに待っていてほしいです。
やるからにはお笑い同様に音楽も本気でやりたいと思ってます。
夢は紅白！
