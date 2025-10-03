13時の日経平均は687円高の4万5624円、ＳＢＧが141.42円押し上げ 13時の日経平均は687円高の4万5624円、ＳＢＧが141.42円押し上げ

3日13時現在の日経平均株価は前日比687.96円（1.53％）高の4万5624.69円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1311、値下がりは263、変わらずは38と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を141.42円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が131.99円、東エレク <8035>が63.64円、リクルート <6098>が30.10円、信越化 <4063>が25.25円と続く。



マイナス寄与度は16.67円の押し下げで良品計画 <7453>がトップ。以下、ニトリＨＤ <9843>が9.05円、フジクラ <5803>が7.07円、任天堂 <7974>が5.56円、エーザイ <4523>が3.54円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、情報・通信、電気・ガス、繊維と続く。値下がり上位には鉱業、非鉄金属、石油・石炭が並んでいる。



※13時0分2秒時点



株探ニュース

