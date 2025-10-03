º£µ¨¤«¤é¤ÎSV¥êー¥°ÊÑ¹¹ÅÀ¡ª ¶¥µ»¥ëー¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸²ó¿ô¡¢¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Åù
¡¡2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE¡ÊSV¥êー¥°¡Ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¡¢º£µ¨¤«¤é¤Î¼ç¤Ê¥ì¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¶¥µ»¥ëー¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â»î¸³Åª¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥©¥ë¥È¤È¥À¥Ö¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SV¥êー¥°¤Ç¤â»î¸³Æ³Æþ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡¢¥ì¥·ー¥ÖÂ¦¤ÏÁê¼ê¥µー¥Ðー¤Î¥µー¥Ö¥È¥¹¸å¤«¤éÆ°¤½Ð¤·¤ÆÎÉ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤½¤·¤Æ¥À¥Ö¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë2ÅÙÏ¢Â³¤Ç¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¥Üー¥ë¤¬Áê¼ê¥³ー¥È¤ËÊÖ¤ë¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈ¿Â§¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥Üー¥ë¤¬¼«¥³ー¥È¤ÎÎ±¤Þ¤ë¾ì¹ç¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢½¾Íè¤Îµ¬Äê¤è¤ê¤â´ËÏÂ¤µ¤ì¤¿¥ëー¥ë¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»î¹ç¼Â»ÜÍ×¹à¤Î²þÀµ¤ËÈ¼¤¦ÊÑ¹¹ÅÀ¤È¤·¤Æ3¤Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Í×µá²ó¿ô¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç1»î¹ç¤Ë¤Ä¤3²ó¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢1¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤2²ó¤Þ¤Ç¤È¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Î¥Áー¥à¤¬12ÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¤¿ºÝ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿60ÉÃ´Ö¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ïº£µ¨¤è¤êÇÑ»ß¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤ÈÂè3¥»¥Ã¥È´Ö¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ð¥ë»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇÂç15Ê¬¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹²Ä¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢°ìÎ§¡Ø15Ê¬´Ö¡Ù¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇJURY1Ì¾¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶¥µ»¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¡¢JURYµÚ¤Ó¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ì¥Õ¥§¥êー¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ì¥Õ¥§¥êー¤¬Ã´¤¦¤È¤·¡¢¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¥¨¥éー¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¹Ô¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡¢¤Ë²þ¿·¤µ¤ì¤¿¡£
