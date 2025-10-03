候補者５人とも「政治とカネ」反省、企業献金は「禁止より公開」

［主張分析 自民党総裁選］＜５＞

自民党は派閥の政治資金規正法違反事件など「政治とカネ」を巡る問題により衆参両院選で惨敗し、現在の苦境に陥った。

「自民党が自浄作用を発揮しているのかという国民の声はいまだに強い」。小泉進次郎農相はそう強調し、解党的出直しの必要性に言及する。参院選大敗を受けた党の総括で、政治とカネの問題が「党に対する不信の底流となっている」と明記したことが念頭にある。

総裁選のほかの４候補も反省する姿勢を前面に打ち出し、高市早苗・前経済安全保障相は「同様の問題が発生したら厳しく対処する」、茂木敏充・前幹事長も「党の規律と財務体質をゼロベースで見直す」と、それぞれ強調する。

小林鷹之・元経済安保相は再発防止に向けて政治資金のルールに関する研修を党で開く考えで、「年長の議員でも毎年必ず研修を行うことは徹底すべきだ」と訴える。

もっとも、具体的な方策で大きな違いはみられない。特に、野党側が禁止を求める企業・団体献金については、５氏とも自民が掲げてきた「禁止よりも公開」の立場で共通している。

企業・団体献金を存続させた上でさらに透明性を高めるため、林芳正官房長官が政治資金収支報告書の内容のデータベース（ＤＢ）化を訴えるなど、今後実施予定の対策を強調する候補が多い。高市氏は、すべての政治資金での口座取引の徹底を提案している。

日本維新の会が禁止を強く求め、公明党や国民民主党は献金の「受け皿」となる政治団体の絞り込みが必要との立場だけに、今後の連立の枠組み拡大に向けた交渉も含め、現在の候補者たちの訴えが他党の理解を得られるかどうかは不透明だ。

派閥の政治資金問題で収支報告書に不記載があった党所属国会議員の処遇も注目される。

このうち多くの議員が、昨年の衆院選と７月の参院選で有権者の審判を受けたことから、５氏からは「すでに多くの議員が有権者から認めていただいた」（高市氏）などの声が出ている。政府や党の要職起用に向けて「みそぎ」が済んだとの見方だ。

一方で「司法で決着しても、政治責任は残る」（林氏）などと、国民からの根強い批判を意識した発言も続く。民放番組で不記載問題に決着がついたかどうか問われると、「ついた」と答えたのは小林、高市両氏のみだった。

これに関連して林氏は、衆院の選挙制度を小選挙区制にしても政治とカネの問題が解消されなかったとして、中選挙区制への改革を訴えている。

野党と向き合いながら国民の信頼を回復し、長年にわたる課題に適切な処方箋を示していけるかどうかが問われている。（政治部 鷹尾洋樹）