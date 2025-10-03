日本時間2日のレッズ戦に先発登板し、7回途中2失点と好投した山本由伸投手。今季は12勝8敗、防御率2.49と大車輪の活躍をみせた2年目右腕を、同僚のキケ・ヘルナンデス選手が絶賛しました。

キケ選手は今季、打率.203と苦しんだものの、2日のレッズ戦では「7番・レフト」で先発出場すると4回にセンターへのタイムリーツーベース。6回にも内野安打を放ち大量得点を演出しました。

そのキケ選手は、今季の山本投手について「マウンド上で自分が何をするべきか理解しているようにみえるし、自分が何者かを理解し、積極的に攻めて、明確なゲームプランを実行に移し、制球力も完璧です」と称賛。ルーキーイヤーの昨季は「ある意味、リーグに適応しようとしていた。失敗したことのないリーグに適応する必要などないのに」と慎重な様子がみられたものの、2年目の今季は「自分のゲームプランを貫き、自分の投球を見せ、結果を委ねるだけだ。それが彼が一年間貫いた姿勢だ。そして彼は素晴らしいシーズンを送った」とその変化を語りました。

山本投手の好投もあり、ナ・リーグ中地区3位のレッズに2連勝したドジャース。地区シリーズ進出を決め、ワールドシリーズ連覇に向けさらなる活躍が期待されます。