ＦＢＩのパテル長官が、自分の机にプライド旗を掲げていたベテラン職員を免職とした/Andrew Harnik/Getty Images

（ＣＮＮ）米連邦捜査局（ＦＢＩ）のカシュ・パテル長官が、過去の職務に関連して自分のデスクにＬＧＢＴＱ（性的少数者）を象徴するプライド旗を掲げていたベテラン職員に対し、免職を通告した。複数の関係者が明らかにした。

この職員は、捜査官になるためバージニア州にあるＦＢＩの訓練施設でトレーニングを受けていたが、パテル長官から即時免職を通告された。

関係者によると、免職を通告されたのは、それまでの勤務実績を評価されて何度も表彰されたことのある職員だった。多様性推進プログラムのコーディネーターを務めていたこともあり、自分のデスクにプライド旗を掲示していた。

パテル長官の免職通告では、プライド旗には具体的に言及していないものの、過去の「判断ミス」や「不適切な政治的標識の掲示」を免職の理由としていた。

ＦＢＩのベテラン職員によれば、かつては自分のデスクに旗を置いてもＦＢＩのポリシー違反とはみなされなかった。しかしドナルド・トランプ大統領は就任以来、「ｗｏｋｅ（ウォーク、意識高い系を揶揄＜やゆ＞する言葉）」思想を連邦政府機関から排除すると宣言している。

パテル長官はこの数日前にも、２０２０年に首都ワシントンで開かれた黒人男性の死亡に対する抗議デモ対応の際、ひざを付いたＦＢＩ職員十数人を免職としていた。このひざを付く行為のおかげで事態はエスカレートを免れたと思われる。一部の保守派はこの行為を強く非難していたが、ＦＢＩのクリストファー・レイ前長官は、ＦＢＩのポリシーには抵触しないと判断した。