４日から飾られる漫画家の描いた行灯＝９月３０日、荏柄天神社

漫画家らが使い古した筆を供養する荏柄天神社（鎌倉市二階堂）で５日、恒例の絵筆塚祭が行われる。有名漫画家らが描いた行灯（あんどん）約７０基が４、５の両日、境内に飾られる。

学問の神・菅原道真を祭る同神社の境内には河童（かっぱ）が描かれた高さ３メートルの絵筆塚がある。河童の絵を描き続けた漫画家、清水崑さん（１９１２─７４年）がすり切れた筆を同神社に納めたのをきっかけに絵筆を供養する祭りが始まった。清水さんの死後、祭りは途絶えがちになったが、漫画家の横山隆一さんらが遺志を継いで８９年に絵筆塚を建立し、毎年、絵筆塚祭が行われるようになった。

毎年、「合格」や「河童」のほかに世相を反映した題材で漫画家たちに行灯の絵を描いてもらい、今年は価格高騰が続く「米」がテーマ。「味いちもんめ」の作画で知られる倉田よしみさんはおいしそうにご飯を食べる子どもたち、「包丁人味平」のビッグ錠さんは米価高騰で具材のなくなったおにぎりを描いた。

漫画行灯は４日の日没後にはろうそくで点灯。５日午後１時からは漫画家たちが描いた寄せ書き漫画や氏子らから納められた古筆を焼くおたき上げも行われる。