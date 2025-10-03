丘みどり、秋の豪華手料理披露「プロみたい」「栄養満点」
【モデルプレス＝2025/10/03】演歌歌手の丘みどりが2日、自身のInstagramを更新。秋の味覚を使った豪華な手料理を公開した。
【写真】演歌歌手・丘みどり、秋の豪華手料理披露
丘は「丘さんちの秋ごはん」とコメントし、炊き込みご飯や焼き魚、唐揚げなど秋の味覚をふんだんに使った豪華な手料理が際立つ食卓を披露した。色とりどりのおかずが並ぶ食卓は栄養バランスも考えられた温かみのある一枚となっている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「豪華」「想像以上」「プロみたい」「栄養満点」「食べたい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆丘みどり、秋の味覚たっぷりの手料理披露
◆丘みどりの手料理に反響
