【ロンハーマン】ウィメンズでは初！ 【チャンピオン】別注アイテムが遂にリリース

優れた運動性能と耐久性を表現し続けている【チャンピオン】。アスリートの立場で考え、新しいものを追求する精神を落とし込んだデザインは世界中で愛されています。【ロンハーマン】のウィメンズとしては初めてとなる【チャンピオン】の別注アイテムが2025年10月4日（土）登場。こだわりを詰め込んだフーディは必見です。

ヴィンテージモデルを【ロンハーマン】らしくアレンジ

「別注Hoodie」各\25,300（税込）

ヴィンテージモデルを採用したフーディは、袖口の長めのリブや絶妙なシルエットなど、ヴィンテージ好きに堪らないポイントがぎっしり！

耐久性と着心地のよさを持つ【チャンピオン】の独自生地「リバースウィーブ」を使用。伸縮性のあるリブが両脇に施され、横方向への縮みを防ぎ、動きやすさと快適性を実現しています。高級感がある肉厚生地で、何度洗っても型崩れせず長く愛用でき、ボディとポケットが裏起毛のため冬場でも快適。

どんなコーディネートにも合わせやすいオートミールとブラック、秋冬らしいダークグリーンの3色をセレクト。

ディテールにも【ロンハーマン】の思い入れが宿っています。

オートミールは袖口のリブをブラックで切り替え、淡いカラーでも全体が引き締まって見えます。フードには「Ron Herman」の刺しゅうがされ、より特別感を演出します。

脱スポーティを叶える、別注フーディ着こなし術

別注フーディーを使用した【ロンハーマン】らしいスタイリングも提案されています。

様々なスタイリングに応用できる別注フーディ。

ブラックにはカジュアルなデニムを合わせて。シャツをレイヤードすることできちんと感が生まれ、ワンランク上のスタイリングに。

ホワイトのタートルを挟んでメリハリを出したのがダークグリーン。マーメイドスカートに合わせ、ややフェミニンにコーディネートしています。

オートミールは、リラックス感のある上質なボトムと。ゴールドのバレエシューズを合わせることで、高級感をプラス。

こちらのフーディはオンラインストアでは、2025年10月2日（木）19:00～、【ロンハーマン】各店は2025年10月4日（土）から発売されます。