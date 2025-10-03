「ABEMA」独占インタビュー特別版の配信が決定

米大リーグ・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督がプレーオフ（PO）でのタナー・スコット投手の起用について「今の彼にクローザーは任せません」と断言した。新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」の独占インタビュー企画「おはようロバーツ」に出演。指揮官の言葉に、解説者の五十嵐亮太氏も驚きの表情を見せた。

ABEMAはレギュラーシーズンの開幕から終了まで、ロバーツ監督への独占インタビューを25回にわたって放送。3日には、POに突入した10月も「おはようロバーツ 10月特別版」として継続して配信することが決まったと発表した。初回はアベマMLB2025中継で最も多く解説を務めた元メジャーリーガーの五十嵐氏がロバーツ監督をオンライン取材している。

ABEMA MLB公式Xが公開した先行映像では、ロバーツ監督がドジャースのクローザー起用について言及。五十嵐氏の「スコットとベシアが9回は有力になってきますよね？」との問いに「スコットは少しずつ良くなっているが、今の彼にクローザーは任せません」と断言している。五十嵐氏もこの言葉に驚きの表情を浮かべた。

ロバーツ監督は続けて「今は彼が自信をつけられるような状況で使い続けるつもりです」と明かし、「しかし現状ではクローザーを任せません」と繰り返し守護神起用を否定した。スコットは今季61試合に登板してチームトップの23セーブを挙げたが、防御率4.74と安定せず。セーブ失敗も目立った。五十嵐氏は「ここへきてクローザーを外されたことは驚きました」と語っている。

他にもPOのドジャースの戦略などを語った本編は3日午後6時に「ABEMA」、ABEMA野球公式YouTubeで公開予定となっている。



（THE ANSWER編集部）