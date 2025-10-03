

「RADWIMPS 20th YEAR SPECIAL」記念撮影

「RADWIMPS 20th YEAR SPECIAL」が、10月11日よる11時00分からNHK総合とBSP4Kで放送される。バンドの20年の歩みを音楽で振り返るように代表曲の数々をライブハウスさながらの熱狂の中でパフォーマンスする。

【写真】熱いライブを繰り広げるRADWIMPS

今年11月にメジャーデビュー20周年を迎える RADWIMPS。ジャンルに捉われない音楽性と恋愛から死生観までを哲学的に、情緒的に描いた歌詞で、思春期を過ごす世代を中心に幅広い層に大きな支持を受けている。

そんなRADWIMPSのメジャーデビュー20周年を記念した特別番組がNHK総合及びNHKBSP4Kで放送される。

番組ではNHKのスタジオで約500人のファンを前にスペシャルライブを披露。デビュー初期の代表曲「有心論」や映画「君の名は。」の主題歌として大ヒットした「前前前世」、連続テレビ小説「あんぱん」主題歌「賜物」、そして最新の楽曲まで、バンドの20年の歩みを音楽で振り返るように代表曲の数々をライブハウスさながらの熱狂の中でパフォーマンスする。

「RADWIMPS 20th YEAR SPECIAL」放送予定

10月11日（土） 後11時00分〜11時45分＜総合・BSP4K＞※ＮＨＫ ONE（新 NHK プラス） 同時見逃し配信あり曲目（50音順）「前前前世」「賜物」「有心論」ほか