インテリアに映える新色ホワイトマーブルが登場！ユアサプライムス ちいさなこたつ「ラテ」

ユアサプライムス株式会社から、ワンルームでも置けるちいさなこたつ「ラテ」の新色が登場！

インテリアに映えるおしゃれな「ホワイトマーブル」が、2025年10月中旬より順次発売されます。

ユアサプライムス ちいさなこたつ「ラテ」

希望小売価格：14,800円(税込)

発売時期：2025年10月中旬

販売場所：全国の家電量販店、ホームセンター、自社オンラインストア「ユアサプライムス.com」など

カラー：ホワイトマーブル(新色)、ブラウン、ホワイト

サイズ：W50×D30×H50cm

「今まで置けなかったお部屋・スペースにこたつが置ける」をコンセプトにした、ユアサプライムス史上最小サイズのこたつ「ラテ」

一人暮らしのお部屋でもこたつのぬくもりを届けたい、という想いから誕生した人気シリーズに、待望の新色が仲間入りします。

インテリアに映える新色「ホワイトマーブル」

2025年に仲間入りするのは、高級感のある大理石調の天板がおしゃれな「ホワイトマーブル」

モノトーンインテリアやカフェ風コーデにもぴったりで、出しっぱなしでもお部屋の雰囲気を格上げしてくれます。

既存のブラウン、ホワイトと合わせて全3色となり、よりお部屋のテイストに合わせて選べるようになりました。

“わたしだけのこたつ”が楽しめる省スペース設計

幅50cm×奥行30cmのスリムサイズなので、ソファ前やベッド横の“ちょっとしたすき間”にもすっきり置けます。

さらに、こたつ専用の布団は不要で、シングルサイズの毛布やお気に入りのブランケットを掛けるだけで、あっという間に“わたしだけのこたつ”が完成します。

オフシーズンも活躍するサイドテーブル

高さ50cmのデザインは、ソファ横のサイドテーブルとしても使いやすいのがポイント。

こたつを使わない季節も、ドリンクや本を置くテーブルとして一年中活躍してくれます。

お財布にやさしい省エネ設計なのもうれしいポイントです。

これまで「大きすぎて置けない」と諦めていた方にもおすすめの、かわいくてコンパクトなこたつ。

新色「ホワイトマーブル」の登場で、より自分らしいコーディネートが楽しめます。

ユアサプライムスのちいさなこたつ「ラテ」の紹介でした！

