玉城ティナ、青髪でイメージ激変のオフショに絶賛集まる「美しい」「今シーズン最高の俳優の一人」
女優の玉城ティナが2日にインスタグラムを更新。青髪のソロショットを公開すると、ファンから「美しい」「今シーズン最高の俳優の一人」といった反響が集まった。
【写真】玉城ティナ、イメージ激変の青髪姿（4枚）
玉城が投稿したのは、自身が出演するNetflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3からのオフショット。写真にはボブヘアを青く染めた彼女の姿が収められている。
本作でアニオタの大学生・レイを役を演じている玉城。彼女の青紙姿にファンからは「今シーズン最高の俳優の一人」「本当にかわいい」「大好きです、とても美しい」などの反響が寄せられていた。
■玉城ティナ（たましろ ティナ）
1997年10月8日生まれ、沖縄県出身。2012年、講談社主催のオーディションで初代グランプリに輝き、14歳で『ViVi』（講談社）の最年少専属モデルに。14年に女優デビュー。映画『Diner ダイナー』『惡の華』『地獄少女』（いずれも19年）などの話題作に出演し、同年の第44回報知映画賞新人賞を受賞した。プライベートでは2024年10月に結婚を報告している。
引用：「玉城ティナ」インスタグラム（＠tinapouty）
