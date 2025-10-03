『ご近所物語』テレビアニメ30周年！YouTubeで全話無料配信 紅しょうがによる同時視聴開催決定
テレビアニメ『ご近所物語』放送30周年を記念して、全50話が8日午後8時15分より毎週1話ずつYouTube「東映アニメーションミュージアムチャンネル」にて配信がされることが発表された。
【画像】使いやすそう！『天使なんかじゃない』『ご近所物語』『NANA』のLINEスタンプ120点一覧
本作は、大ヒット作『NANA』などで知られる、矢沢あい氏の同名漫画が原作。主人公、幸田実果子は「矢澤芸術学院」の通称“ヤザガク”に通う高校1年生。服飾デザイン科に通う実果子の夢は、デザイナーになって、自分のブランドの店を持つことだが、同じマンションの隣に住む幼なじみの山口ツトムの変化にも動揺する。夢と恋と友情のはざまで揺れる、青春グラフティ。
8日配信の第1話「気になるアイツ！」はプレミア公開。以降は、毎週月曜日の午後6時に1話ずつ公開される。
また、お笑いコンビ・紅しょうがによる同時視聴が8日午後8時よりYouTube「紅しょうがのバンザイちゃんねる」で実施。同時視聴の詳細は、東映アニメーションミュージアムチャンネル公式Xにて発表される。
