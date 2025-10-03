大阪・堺市にある世界遺産の仁徳天皇陵古墳（大仙陵古墳）を上空１００メートルから眺めることができるガス気球が４日から一般運航されるのを前に、３日に同市の大仙公園で記念式典が行われた。

ガス気球は２０２３年５月に運航開始予定だったが、直前にヘリウムガスの漏出により延期されていた。新たな気球が今年９月下旬に到着し、テストを繰り返してきた。この日の式典には大阪府・吉村洋文知事、堺市・永藤英機市長らが出席。その後、ゴンドラに乗り、２０１９年に世界遺産に認定された「百舌鳥・古市古墳群」の一つで、全長約４８６メートルの日本最大の前方後円墳を上空から満喫した。

吉村知事は「今まで仁徳天皇陵や（近くの）履中天皇陵も地上から見させてもらうことはありましたが、（上空から）自分の目で形がはっきり見える状態で感動した。高さはちょっとどうかと…。アトラクションの要素も（笑）。万博の大屋根リングも見えました。大阪、堺の新しいシンボルになる」と感想を語った。

ゴンドラは最大３０人搭乗でき、フライトは１０分から１３分。料金は１６歳以上の大人が４２００円、３歳から１５歳が３０００円で堺市民はそれぞれ３２００円、２２００円。３歳未満は無料。