テーマはJEWEL CHRISTMAS！東武百貨店 池袋本店「2025 東武のクリスマスケーキ」

東武百貨店 池袋本店にて、2025年10月2日(木)より「2025 東武のクリスマスケーキ」の予約受付が開始されました。

2025年のテーマは「JEWEL CHRISTMAS」。まるで宝石箱を開けた時のような、わくわくした気持ちになれるキラキラとしたケーキが多数ラインナップされています。

東武百貨店 池袋本店「2025 東武のクリスマスケーキ」

予約期間：2025年10月2日(木)〜 ※インターネットは12月19日(金)午前8時まで

予約場所：

・店頭 各ショップ

・インターネット 東武オンラインショッピング

お渡し期間：2025年12月24日(水)・25日(木)が中心 ※商品により異なります

キラキラとしたジュエリーや宝石箱をイメージした東武限定ケーキ7種類のほか、有名パティシエが手がけるケーキ、定番のクリスマスケーキ、アドベントカレンダーなどが登場します。

東武限定！「JEWEL CHRISTMAS」ケーキ

【コロンバン】ジュエルノエル

価格：8,640円

飴細工のティアラとバラを飾りつけた2段の華やかなケーキ。

コクのあるバタークリームをたっぷり使用しています。

【アンテノール】エクラン・ド・ネージュ

価格：5,940円

3種のベリーと洋梨をバニラババロアに飾り、香ばしいアーモンドタルトに重ねた、宝石箱をイメージした逸品です。

【ダロワイヨ レ マカロン】トレゾール ド ノエル

価格：9,180円

ちりばめられたラメと赤いグラサージュが輝くケーキ。

球体の中には星形のチョコやアラザンが入っています。

【京橋千疋屋】ジュエルローズ

価格：7,020円

チョコスポンジ、キャラメルムース、オレンジ風味のババロアを重ね、りんごでかたどったバラをトッピングした美しいケーキです。

【ガトー・ド・ボワイヤージュ】デリス シャトー

価格：7,128円

宝石箱をイメージしたスクエア型の土台に、パリッとした薄いチョコレートや真っ赤ないちごをトッピングしています。

【ア・ラ・カンパーニュ】ビジュー ド フリュイ

価格：7,800円

宝石のような色とりどりのフルーツで食卓が華やかに。

サクッとしたタルト生地とコクのあるカスタードクリームの組み合わせです。

【パティスリー コールトーン】クリスマスボックスケーキ

価格：3,240円

ジェノワーズ生地にシャンティクリームをサンドし、上にフルーツを敷き詰めたJewel BOXケーキです。

有名パティシエが手掛けるケーキ

【ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション】ノエル ショコラポワール

価格：6,501円

濃厚なムース オ ショコラ、みずみずしい洋梨のジュレ、香り高いバニラクリームが奥行きを演出します。

【スマイルラボ】キボリーヌ ド ネージュ

価格：5,616円

チョコレートで作ったシロクマがかわいい、パーティーをイメージしたデコレーションケーキです。

定番のクリスマスケーキ

【パティスリー モンシェール】ボンジュール！ノエル 5号

価格：5,184円

雪が降り積もるいちごの森をイメージし、しっとりとした生地にベリーやミニロールでデコレーションされています。

クリスマスが待ち遠しい！アドベントカレンダー

【ヴィタメール】アドベントカレンダー

価格：16,200円

クラシカルなデザインの箱の中にショコラや焼菓子が入っています。

予約期間は11月1日(土)からです。

【カフェ オウザン】クリスマスカレンダー

価格：6,696円

“大人可愛い”世界観を描くCAFE OHZANのクリスマスギフトです。

予約期間は10月31日(金)までとなります。

わくわくする気持ちでクリスマスを迎えられる、華やかなケーキやスイーツが勢揃い。

お気に入りの一品を予約して、素敵なクリスマスを過ごしてくださいね。

東武百貨店 池袋本店の「2025 東武のクリスマスケーキ」の紹介でした！

※表示価格はすべて消費税込みです

※各商品は、予約数・販売数に限りがあります

