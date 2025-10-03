俳優で画家の片岡鶴太郎（70）が2日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。女優の飯島直子（57）を注意する一幕があった。

片岡はお笑い芸人から俳優に転身する際の熱い思いを熱弁。芸人としてのイメージから脱却するためにボクシングのライセンスを取ったことを明かした。自身を客観的に分析してストイックに打ち込む片岡の姿勢に、飯島は「素晴らしい。ストイックですね。そう思っていてもそこまでなかなかできないじゃないですか」と感心した。

飯島は自身について「私、自分がやりたいこととかやるんですよ。そういう行動力はめちゃくちゃ私もあるんですけど、意外と飽き性なんですよ。バカなのかな？すぐ忘れちゃうんですよ。毎日やってたのに忘れちゃうんですよ。バカなんですかね？」とおちゃらけながら話した。片岡が「あーそう。パタって忘れちゃう？」と聞くと、飯島は「パタって忘れちゃうんですよ」と答えた。

片岡は「直子さんね、バカなんてことはありえないよ」と優しく注意した。「ありえます」と否定する飯島に対し、「この仕事はそれじゃあ務まりませんから。ご自分のことを絶対に冗談でもバカって言ったらいけません。こんな素敵な方を自分のこと言ったらいけません」と諭した。