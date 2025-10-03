TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

3日午後0時48分ごろ、千葉県、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は東京湾で、震源の深さはおよそ110km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、千葉県の市川市と白井市、東京都の町田市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□千葉県
市川市　白井市

□東京都
町田市

■震度1
□千葉県
千葉中央区　千葉花見川区　千葉稲毛区
千葉若葉区　船橋市　野田市
習志野市　柏市　市原市
八千代市　鎌ケ谷市　浦安市
東金市　山武市　長南町
館山市　木更津市　君津市
富津市　南房総市

□東京都
八王子市　東京府中市　調布市
小平市　国分寺市　狛江市
西東京市　東京千代田区　東京中央区
東京港区　東京新宿区　東京文京区
東京品川区　東京目黒区　東京大田区
東京世田谷区　東京渋谷区　東京北区
東京荒川区　東京板橋区　東京練馬区
東京足立区　東京葛飾区　東京江戸川区

□茨城県
日立市　笠間市　土浦市
石岡市　取手市　つくば市
筑西市　坂東市　桜川市

□栃木県
宇都宮市　栃木市　佐野市
下野市

□群馬県
桐生市

□埼玉県
加須市　さいたま北区　さいたま浦和区
さいたま緑区　春日部市　新座市
吉川市

□神奈川県
横浜鶴見区　横浜神奈川区　横浜中区
横浜保土ケ谷区　横浜港北区　横浜旭区
横浜緑区　川崎川崎区　川崎中原区
横須賀市　平塚市　藤沢市
茅ヶ崎市　厚木市　南足柄市
神奈川大井町　箱根町

□山梨県
山梨北杜市　甲州市　大月市
富士河口湖町

□静岡県
伊豆市　東伊豆町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。