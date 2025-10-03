3日午後0時48分ごろ、千葉県、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は東京湾で、震源の深さはおよそ110km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、千葉県の市川市と白井市、東京都の町田市です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□千葉県

市川市 白井市



□東京都

町田市

■震度1

□千葉県

千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉若葉区 船橋市 野田市

習志野市 柏市 市原市

八千代市 鎌ケ谷市 浦安市

東金市 山武市 長南町

館山市 木更津市 君津市

富津市 南房総市



□東京都

八王子市 東京府中市 調布市

小平市 国分寺市 狛江市

西東京市 東京千代田区 東京中央区

東京港区 東京新宿区 東京文京区

東京品川区 東京目黒区 東京大田区

東京世田谷区 東京渋谷区 東京北区

東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区

東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区



□茨城県

日立市 笠間市 土浦市

石岡市 取手市 つくば市

筑西市 坂東市 桜川市



□栃木県

宇都宮市 栃木市 佐野市

下野市



□群馬県

桐生市



□埼玉県

加須市 さいたま北区 さいたま浦和区

さいたま緑区 春日部市 新座市

吉川市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜中区

横浜保土ケ谷区 横浜港北区 横浜旭区

横浜緑区 川崎川崎区 川崎中原区

横須賀市 平塚市 藤沢市

茅ヶ崎市 厚木市 南足柄市

神奈川大井町 箱根町



□山梨県

山梨北杜市 甲州市 大月市

富士河口湖町



□静岡県

伊豆市 東伊豆町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。