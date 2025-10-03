千葉県、東京都で最大震度2の地震 千葉県・市川市、白井市、東京都・町田市
3日午後0時48分ごろ、千葉県、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は東京湾で、震源の深さはおよそ110km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、千葉県の市川市と白井市、東京都の町田市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□千葉県
市川市 白井市
□東京都
町田市
■震度1
□千葉県
千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区
千葉若葉区 船橋市 野田市
習志野市 柏市 市原市
八千代市 鎌ケ谷市 浦安市
東金市 山武市 長南町
館山市 木更津市 君津市
富津市 南房総市
□東京都
八王子市 東京府中市 調布市
小平市 国分寺市 狛江市
西東京市 東京千代田区 東京中央区
東京港区 東京新宿区 東京文京区
東京品川区 東京目黒区 東京大田区
東京世田谷区 東京渋谷区 東京北区
東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区
東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区
□茨城県
日立市 笠間市 土浦市
石岡市 取手市 つくば市
筑西市 坂東市 桜川市
□栃木県
宇都宮市 栃木市 佐野市
下野市
□群馬県
桐生市
□埼玉県
加須市 さいたま北区 さいたま浦和区
さいたま緑区 春日部市 新座市
吉川市
□神奈川県
横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜中区
横浜保土ケ谷区 横浜港北区 横浜旭区
横浜緑区 川崎川崎区 川崎中原区
横須賀市 平塚市 藤沢市
茅ヶ崎市 厚木市 南足柄市
神奈川大井町 箱根町
□山梨県
山梨北杜市 甲州市 大月市
富士河口湖町
□静岡県
伊豆市 東伊豆町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。