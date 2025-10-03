

ChatGPTをどう活用しているのか、OpenAIとハーバード大学が研究を発表した

世界のChatGPT利用者が7億人に達した。ユーザーはこの生成AIをどんな場面で活用しているのだろうか。OpenAIとハーバード大学の共同研究が、これまでにない大規模データでその実態を明らかにした。

調査結果は意外だった。ChatGPTは単なる作業の下請けツールから脱皮し、人間の判断を支える相談役へと変貌を遂げていた。

人の目を一切通さない分析の工夫

研究対象は週間アクティブユーザー7億人の行動パターンと150万を超える会話データだ。ただし研究手法には独特の配慮があった。

「人間の研究者は誰一人、ユーザーのメッセージを見てはならない」。チームが自らに課したこのルールを実現するため、AIでAIを分析する手法を編み出した。

手順はこうだ。まず「プライバシーフィルター」と名付けたAIが会話から個人情報を完全に除去する。次に、匿名化済みのテキストを別のAIが「業務用途」「情報収集」といったカテゴリに振り分ける。研究者が触れるのは統計数値のみで、個人の会話内容には一切アクセスしない。



「利用者の動向には大きな変化が見られた。まず性差だが、サービス開始当初に約8割を占めていた男性的な名前を持つユーザーの割合は下がり、2025年6月には女性的な名前を持つユーザーが52％と過半数になった。利用における男女間の差は解消された。

年齢層では18歳から25歳のユーザーが全メッセージの46％を発信していた。若い世代がAI活用を牽引している。

利用拡大の動きは所得水準の低い国や地域にも広がっている。この1年間、低・中所得国における利用の成長率は高所得国を上回った。AIへのアクセスが世界規模で広がっている。 」

利用の中心は「仕事以外」

ユーザーはどのような目的でChatGPTを使っているのか。今回の調査は個人向けプランが対象だが、利用の中心は仕事ではなく個人の生活だった。

2025年6月時点、全メッセージの73％が「仕事以外」の目的で使われていた。1年前の53％から大きく数字を伸ばしており、個人の生活の中でAIの活用が広がっていることがわかる。

会話の主な内容は「実用的な手引き」「情報検索」「文章作成」の3つで、全体の約78％を占める。一方、プログラミングに関する利用は全体の4.2％と少ない。これは開発者のAI利用がチャット画面から、APIでAIと連携するコードエディタへと移行しているためだと、研究チームは分析している。

AIとのかかわり方そのものにも変化が起きている。研究チームはユーザーの意図を「Doing（実行）」と「Asking（質問）」に分けて分析した。

「実行」はメール作成、文章の翻訳、コード作成など、AIに具体的な成果物を作らせる使い方だ。「このメールを丁寧な文面に書き直して」「Pythonで並び替えのコードを書いて」といった指示がこれにあたる。

一方「質問」は、判断や意思決定のためのアドバイスを求める使い方だ。「この2つの選択肢のメリット・デメリットは何か」「このデータから読み取れる傾向は何か」といった相談がこれにあたる。

分析すると、「質問」（49％）が「実行」（40％）を上回っていた。ユーザーはAIを作業係としてだけでなく、意思決定を助ける相談相手として見ている。この「質問」での利用はユーザーの満足度も高く、ここ1年で「実行」よりも速いペースで増えていた。

専門職ほどAIを「相談相手」として活用

仕事関連のメッセージに限定すると「実行」（56％）が「質問」（35％）を上回る。仕事では文章作成が全体の40％を占め、そのうち約3分の2はユーザーが提供したテキストの編集・批評・翻訳で、ゼロからの新規作成は3分の1だった。

専門的な職種に就くユーザーほど「質問」の比率が高くなった。コンピュータ関連職では仕事関連メッセージの47％が「質問」で、非専門職の32％を大きく上回った。高度な判断のために「質問」を多く使っていたのだ。

これはAIが定型業務をこなすツールから、高度な知識労働者の思考を助ける「副操縦士（コパイロット）」として機能し始めていることを示している。

調査結果が示すのは、AIが社会に広く浸透し、人間の思考を助けるパートナーとして機能し始めた現実だ。AIは一部の専門家の道具から、性別や国境を越え、多くの人が日々の暮らしや仕事の判断を改善するために使う存在へと変わった。

（石井 徹 ： モバイル・ITライター）