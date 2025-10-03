超ときめき♡宣伝部が3日、都内で「ジョンソン ボディケア VCアロマミルク」新発売記念記者発表会に出席した。

今年で20周年を迎える同ブランドのイメージキャラクターに就任。普段からジョンソンボディミルクを愛用しているといい、辻野かなみ（26）は「自分を好きでいられるように、スキンケアやボディケアを毎日欠かさずにやって、少しで自信をつけられるように努力しています」と語った。

坂井仁香（24）はライブの後に使用しているといい「ライブ後は達成感もあるけど体は疲れているので、自分で丁寧にケアして、『ジョンソン ボディケア VCアロマミルク』を使うと香りでも癒やされるのですごくリフレッシュされます」と話した。

とき宣メンバーの20年前の写真も公開。幼少期の秘蔵写真に小泉遥香（24）は「ちょっと恥ずかしいけど、生まれた時からアイドルのようで、びっくりするぐらいかわいいですね」と自画自賛。杏ジュリア（21）は「私の写真は初めて出した」と明かしつつ「メンバーの写真も初めて見られたのでよかったです」と笑みを浮かべた。